【早知】影响汽油价格因素有哪些？

汽油零售价持续波动，影响本地油价起落的因素有哪些？背后又有哪些考量？

影响汽油零售价的因素主要由五大部分组成，包括“普氏新加坡平均价格”（Mean of Platts Singapore，简称MOPS）、税款、折扣或回扣、土地费用，以及汽油零售商的营运开销。

何谓普氏新加坡平均价格？

各大汽油零售商决定汽油零售价时，使用的是MOPS，而不是国际原油价格。

MOPS反映的是汽油零售商从炼油厂购买的炼成汽油（refined petrol），价格比未经处理的原油高，因而推高零售价。

不过，原油价格的起落幅度，与MOPS的升降不一定一致。

根据贸工部早前记录，2015年的MOPS价格占汽油零售价的约三分之一。

税款占了多大比重？

税款在汽油零售价中占相当大的比例，新加坡政府在2021年宣布调高汽油税，目前优质汽油（RON98及以上）每公升需要缴纳0.79元汽油税，常用汽油（RON92和95）每公升则须缴0.66元汽油税。

消费者还需支付8%的消费税。

有哪些消费者折扣？

尽管油价涨涨涨，但不同的汽油零售商也会与银行合作，或推出会员制，让驾车者和顾客可通过一系列优惠措施，享有较低的油价。

例如，加德士的顾客若持有汇丰银行、华侨银行，以及渣打银行的信用卡或转账卡，在添油时可享有14%至22％的回扣。

蚬壳则与大华银行、花旗银行和汇丰银行等合作，为顾客提供14%至21%不等的回扣。