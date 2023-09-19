陆交局工地意外同比增加 首八月共33起

陆路交通管理局工地在今年首八个月里发生了33起意外，比去年同期多六起。上个星期就刚发生了两起致命事故。

人力部去年9月1日启动高度安全戒备期，期间采取更严厉的取缔行动对付有安全疏失的公司。高度安全戒备期在今年5月31日解除。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（9月19日）在陆交局常年安全、卫生与环境保护颁奖礼上提醒，尽管高度安全戒备期已解除，各方应该继续保持警惕，加强安全措施。

他指出，今年来，涉及陆交局工地的意外事件略增，首八个月已发生33起，比去年同期的27起更多。上星期就发生了两起致命事故，分别在道路维修工地和南北交通廊道工地。

徐芳达：彻查上周两起致命事故 检讨改进地方

人力部答复《联合早报》询问时证实，当局正在调查上周那两起涉及陆交局工地的事故。

第一起发生在9月15日约凌晨1时，地点是泛岛快速公路通往大士的路段。出事的是一名来自印度的45岁建筑工人，受雇Ley Choon Constructions and Engineering。他当时负责指挥交通，不料疑被一辆电单车撞倒。民防部队赶抵现场时，那名建筑工人和电单车骑士都没了心跳。

第二起发生在9月16日早上约10时45分，涉及一名41岁的孟加拉籍客工。这名Royale Construction公司的工人，当时在进行起重作业，结果被装有气瓶的托架砸中，送院后伤重不治。

徐芳达对遭遇不幸者表示哀悼。他强调，每当有意外发生，关键是必须了解为何会出事，找出必须采取哪些措施来防止事故重演。因此，陆交局会彻查上周这两起致命事故，并检讨必须改进的地方。

“尽管我们今天聚在这里表彰在安全、卫生与环境保护方面表现出色的公司，我仍希望大家支持我的呼吁，不能卸下警惕。我们必须携手合作，通过政府、雇主和工会之间的三方伙伴关系，改善工作场所的工人安全与健康。”

42家机构获陆交局表扬 得奖者：生命无价

三达利建筑和正庆工程与建筑的联合项目获颁承包商挑战盾。陆交局主席陈庆鏻（左）星期二颁奖给三达利建筑执行董事曾添成（中），以及正庆工程与建筑项目总监兼工作场所安全与卫生总监洪茂庄（右）。（萧紫薇摄）

今年有42家机构在安全、卫生与环境保护方面表现杰出而获得陆交局表扬。其中，三达利建筑和正庆工程与建筑的联合项目获颁建筑安全创新奖，以及最高荣誉——陆交局承包商挑战盾。

正庆工程与建筑项目总监兼工作场所安全与卫生总监洪茂庄受访时说，2022年初，团队在伸缩臂叉车安装人工智能摄像感应器，操作员通过系统可以实时检测周围环境，若有人靠近叉车，系统就会发出声响，警惕叉车操作员。

伸缩臂叉车装上人工智能摄像感应器后，操作员可通过系统实时检测周围环境，若有人靠近叉车，系统就发出声响，警惕操作员。（陆交局提供）

他说，叉车用于搬运工作，操作员坐在驾驶座上有盲点，不能完全看清周围有没有人，一不小心就可能酿成伤亡。

“尽管工地不曾发生致命意外，但我们一定要把风险降至最低。投资科技固然需要成本，但是任何一个生命都是无价的。今天获奖肯定了我们的努力。”