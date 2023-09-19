批准媒体报道铁锅烧尸案女童名字 法官：我们须记住她

法官修改庭令，批准媒体报道女童的名字，因为“我们必须记住她的名字……乌美莎值得更多。”

控方早前为这起铁锅烧尸案向法院申请禁止披露令，媒体不准报道被告和死者的姓名与个人资料等，但艾迪阿都拉法官指出，这项禁令要保护的是被告其他仍活着的未成年孩子，而不是被告本人，也不是已逝世的女童。

法官说：“乌美莎（Umaisyah）在年纪非常小的时候就去世，她被剥夺了成长、发展个人身份认知，以及过上一个充实人生的机会。我认为，我们必须记住她的名字，而不是使用冷漠的称呼如死者或受害人。”

法官指出，他担心人们只记得乌美莎是那个被父亲杀害和遭双亲用铁锅烧尸的女童，但“乌美莎值得更多”。为此，法官谕令媒体可报道女童不包括姓氏的名字。

法官也在发表判决时，斥责被告对年仅两岁半的孩子所犯下的罪行狠毒、无情，令人发指。法官不认为被告的求情有任何减刑分量，包括被告声称感到后悔和在宗教信仰中找到慰藉。法官说：“即使如此（找到宗教信仰），那是你和造物主之间的事情，与判刑无关。我是代表国家对你施予惩罚。”

尸体高度烧毁难辨认 影响调查进度

女童尸体被找到时已高度烧毁与腐烂，法医无法辨认五官与手脚，只能从灰烬与残骸中找到一些碎骨和一颗牙齿，无法断定死因与死亡时间，影响调查工作进度。

负责验尸的是来自卫生科学局的法医崔炳新，他也曾负责轰动一时的2004年中国女童黄娜命案的验尸工作。

根据案情，法医在开始验尸之前，先得把铁锅里的炭块拿掉，他也在残骸中找到一些碎骨与一颗牙齿。由于尸体已严重烧毁，完全看不见女童的五官，身体皮肤完全脱落，手脚也难以辨认。

当被法官问及案件为何拖上好几年才来到认罪阶段，控方在庭上指出，因为验尸工作困难，本案须展开大量调查来确认女童死因和重建案发过程。