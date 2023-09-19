铁锅烧尸案男子承认误杀女儿 判监21年半鞭18下

铁锅烧尸案男被告吸毒后，大力掌掴两岁半的亲生女儿乌美莎（Umaisyah）两三次，导致女童当场出现脑震荡痉挛后丧命。

因不想被警方逮捕，他与妻子将尸体放入铁锅里纵火烧尸，接着把铁锅放入纸箱和包上保鲜膜，藏在厨房炉灶下，直至五年半后，已高度烧毁的尸体才被发现。现年35岁的被告星期二（9月19日）在高庭承认误杀与其他罪行后，被判坐牢21年半和打鞭18下。

这起骇人案件发生在2014年3月，乌美莎在振瑞路某租赁组屋单位内丧命后被烧尸，案件直至2019年9月才被揭发。

庭上揭露，在藏尸期间，被告与妻子向亲戚们撒谎，隐瞒乌美莎已断命。教育部人员也曾联络夫妻俩，询问乌美莎为何未报名入学，妻子称当时被告已把女儿带走，被告则骗说把女儿交给在马来西亚生活的双亲照顾。

妻子的弟弟注意到家中炉灶底下的纸箱，并且感到好奇，他发现箱子上的保鲜膜满是蟑螂卵子，于是想把它丢掉，岂料被姐姐阻止和警告他不准再碰箱子。之后，被告的妻子又为纸箱包裹一层新的保鲜膜。

弟弟没有就此罢休，他趁姐姐坐牢期间打开箱子，发现里头有一坨腐烂的黑色物体。他决定把此事告诉姐姐的朋友们，后者最终报警。

被告与现年34岁的妻子之后各被控谋杀，法庭在2021年批准控方的申请，判女被告的谋杀控状无事省释。

男被告的谋杀控状则减轻至误杀，他原本另外面对13项控状，包括虐待儿童、纠众闹事和吸毒等，控方星期二申请撤销其中五项控状获得批准。

根据案情，被告与妻子在2012年结婚，育有四个孩子包括乌美莎，妻子也与前夫育有一对子女。当乌美莎只有三四个月大的时候，被告被还押于戒毒所，妻子则被评估无法照顾孩子，乌美莎因此被安排接受寄养，直至2013年中才交由被告与妻子照顾。

被告经常虐打子女

因对双亲感到陌生，乌美莎经常在家中哭泣，引来被告用皮带和衣架打她，以及赤手打她的脸颊和手脚。被告也以同样手段虐打他的五岁继子。

2014年3月份的某一天，当时两岁半的乌美莎弄湿纸尿片后摸粪便，惹怒被告与妻子。乌美莎嚎啕大哭，妻子先动手掌掴女儿，当天早上吸食了毒品的被告也加入，大力地掌掴乌美莎两至三下。乌美莎双腿发软倒地，开始呼吸困难、口吐液体和双眼翻白，头部遭受重创的她出现脑震荡痉挛（Concussive seizures）。

因担心一旦报警可能会惹上麻烦，被告与妻子决定不这么做。被告赶紧帮女儿做心肺复苏，但乌美莎没有反应，最终断气。夫妻俩接着开始烧尸，在确保铁锅里的尸体完全烧焦后，将铁锅放入纸箱，再用保鲜膜包裹住箱子。

案件被揭发时，被告与妻子因涉及其他罪行，已被还押监狱。妻子仍面对虐童、妨碍司法公正，以及提供假资料等控状，案件审理中。