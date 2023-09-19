人力部：不同措施多管齐下 工作场所安全须放首位

高度安全戒备期在今年5月结束后，最近几个月因工丧命人数有上升趋势。人力部强调，多项确保工作场所安全的措施，在戒备期结束持续沿用，并另加新措施多管齐下，以确保公司和雇员将安全置首位。

2022年有46人因工丧命，人数比2021年的37人多，为此政府在去年9月起落实高度安全戒备期，采取更严厉做法对付有安全疏失的公司。戒备期已在今年5月31日结束。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期二（9月19日）在国会回应拉丁马士区议员杨益财的休会动议时强调，尽管戒备期已结束，政府会继续推动跨部门工作场所安全与卫生工作小组推出的SAFE措施（“Safety Accountability, Focus and Empowerment”缩写，意即安全问责、专注和授权），以建立更强大的工作场所安全文化。

这些措施包括从10月起，扣分制从建筑业扩大到制造业，罔顾安全的业者暂时禁止请新客工；明年6月起，项目超过500万元的建筑工地，强制安装视频监控系统等。

扎吉哈：本地每10万名雇员约0.8人因工丧命

扎吉哈说，今年上半年，本地每10万名雇员中，约有0.8人因工丧命，同比去年上半年的1.6人来得好。这个比率也比政府设下要在2028年，达成每10万名雇员中少于一人死亡的目标来得佳。

也是全国职工总会助理秘书长的杨益财，在题为“在高度安全戒备期后确保工作场所安全” 的休会动议中，援引职总内部追踪的数据，指今年6月至8月，有13人因工丧命，平均每月死亡人数达4.3人，人数比戒备期间还高，情况令人担忧。

杨益财提出四项加强工作场所安全与卫生建议，包括从源头设计安全的工作场所、须有负责安全与卫生的专员、加强执法和惩罚。

人力部未透露最新工伤事故死亡数据。根据媒体报道，今年1月至8月，本地相信已发生至少16起致命工伤意外。针对近期数据有上升趋势，扎吉哈指死亡人数每个月不同，会出现一些波动。更好的做法，是用更长的时间来评估因工丧命情况。

“迄今我们的12个月滚动死亡率为1.0，这仍接近我们2028年工作场所安全与卫生的愿景，死亡率低于1的目标。”

扎吉哈援引国际数据，指全球仅有四个国家英国、荷兰、瑞典和德国，三年平均工伤死亡率低于1，新加坡排第五为1.1，即每10万名雇员中，有1.1人因工丧命，是工作场所安全表现最好的亚洲国家。