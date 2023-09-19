抗气候变化保障长期水供 公用局五年投30亿元建设施

公用事业局过去五年共投入约30亿元，建设海水淡化厂、新生水厂和扩充用水回收设施等，以保障我国长期的水资源供应。

永续发展与环境部长傅海燕说：“气候变化不仅会带来强降雨，更干燥的天气也可能影响我们的水供。因此对新生水和淡化海水等能抵御天气变化的水源进行长期规划和投资是重要的。”

傅海燕星期二（9月19日）在国会上回答议员迪舒沙（荷兰—武吉知马集选区）有关武吉知马沟渠扩建工程的口头询问时，提到了这一点。

针对气候变化，她同日在书面答复工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）时提到，厄尔尼诺现象已经到来，新加坡接下来一两个月的天气会更加干旱。厄尔尼诺现象预计至少会持续至明年初，最热的时候可能是明年3月至4月。

拓宽加深武吉知马沟渠 提升排水功能降低淹水风险

公用局于2019年开始施工，拓宽和加深武吉知马沟渠位于射靶场路至惹兰甘榜彰德之间的部分，以提升它的排水功能，减少突发性淹水风险。工程原定2024年完成，但延迟至2026年才竣工。

傅海燕说，因为地势和高度都市化的关系，武吉知马长期以来都容易淹水。公用局过去10年逐步提升那一区的排水设施，以降低发生水患的风险。

对于工程延迟，她解释，国家公园局在公用局确定了扩建工程后，宣布要在同一区打造武吉知马—梧槽绿廊。为了避免武吉知马路需要长期改道，以及降低对附近居民、驾车者和商家的影响，公用局和公园局会结合两项工程。不过，这也意味着扩建工程将较迟完成。