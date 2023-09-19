普通邮费10月9日起上调2角钱至5角1分

邮政服务的成本持续上升，新加坡邮政星期二（9月19日）宣布，本地邮费今年10月9日起将上调两角钱，普通邮件的邮费将从现有的3角1分调高到5角1分，涨幅约65%。

新邮政（Singapore Post）上一次大幅调高邮费是在九年前，2014年时从2角2分增至3角，涨幅约36%。

根据文告，新邮政将简化本地邮费的结构，包括取消重量标准，使邮政服务更便捷，提高客户体验并提供更大的便利。

分派每个家庭共10张“第一级本地邮资”

基于邮费上调，从今年10月底开始，新邮政将分派每个家庭共10张“第一级本地邮资”（1st local），以应对邮费上涨。

根据文告，不附加追踪、少过500克的标准邮件，普通和大型的邮费分别为5角1分和8角。附加追踪、少过两公斤的包裹和邮件则是两元。

新邮政新加坡业务行政总裁梁舒云说，2014年以来，新邮政一直在承担通货膨胀成本，维持邮费的稳定。

“随着成本压力加剧，商业环境越来越有挑战，我们无可避免地调高收费以保持稳定，才能做到可持续性商业模式，能够继续为国家提供必要的邮政服务。我们也致力于实现电子商务和物流的战略转型，以缓解邮政量持续下降的情况，并探索业务增长机会。”

过去10年来，颠覆性的数码科技冲击全球的邮政量，新邮政在2018／19财年至2022／23财年间，邮件量就下降超过40%。

“这次的邮费调整，有助于解决因邮政量持续下降以及劳动力、水电、燃料和运输费上涨而造成的损失。作为新加坡公共邮政持牌人，新邮政调整邮费以便继续履行义务是必要的，也允许新邮政进一步探索更可持续的长期邮政业务模式，在维护股东利益和维持运营需要之间取得平衡。 ”

将与资媒局合作制定长期战略实现可持续发展

新邮政正与资讯通信媒体发展局（IMDA）密切合作，对邮政业务进行结构审查，并制定长期战略以实现商业可持续发展。

中小企业商会（ASME）会长王腾忆说，总体成本一直上升，邮费调整可以理解。他预计邮费上涨会稍微增加商家的成本，但不至于造成很大影响。

他说：“总的来说，公司仍会使用邮政服务，发送账单和报表给有业务来往的公司或客户，但许多信件已转向电邮，或通过公司的网站或手机应用发出。过去五年来，实体信件使用量到底减了多少，这难以说明，因为像标准发票或信件，包括法律文件，还是属于比较正式的文件，虽然由电邮发出，但一般会再通过邮寄方式寄发。”

今年1月1日消费税上调一个百分点至8%，新邮政把第一级邮资调高1分，至3角1分。这类邮件以20克为限，如果介于20克到40克，邮费为3角8分。

目前超过250克但少过500克的不同尺寸邮件，邮费介于1元1角5分至3元4角5分。公众可上网www.singpost.com，根据邮件的重量和目的地查找邮费。