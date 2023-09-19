保险公司不应仅凭投保者心理健康等个人信息拒保

保险公司不应仅凭投保人申报的个人信息，如职业、收入、残障或包括心理健康等医疗状况，就一律拒绝申请。质疑拒保决定的个人，可通过保险公司反馈渠道或向金融管理局提出上诉。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在答复议员陈有明医生（裕廊集选区）询问时说，根据2016年新加坡心理健康调查，在18岁至34岁的本地居民当中，有2.8%患有躁郁症（bipolar disorder）。发病居民比率则较低，为2.1%。

普杰立：有精神问题等健康状况者也获终身健保保障

针对有议员担忧居民因心理健康状况遭保险公司拒保，普杰立表示理解，但他也强调新加披目前有S+3M（津贴、保健储蓄、终身健保、保健基金）组成的强大医疗安全网系统，确保所有新加坡人都有资格获得补贴，其中可在公立医疗机构中享有高达八成的补贴。

例如，所有新加坡人和永久居民都能享受终身健保（Medishield Life）的保障，就算有精神问题等既定健康状况者也不例外。终身健保可覆盖公共医疗机构补贴病房账单的九成，本地居民也可以购买综合健保双全计划（Integrated Shield Plans，简称IP）和其他保险计划。

卫生部和金融管理局希望保险公司在做出承保决定时，能公平对待客户。保险公司应根据与承保风险相关的可靠信息或数据，客观评估申请。如果申请被拒或虽批准保费却更高或附带条件，保险公司也应向客户解释决定的依据。金融管理局将对违反规定或指导的保险公司采取行动。

针对陈有明提议当局设立网站，让公众公开遭拒保的经历，普杰里说公众可自行设置这样的网站，但当局关注的是公众提出的顾虑和投诉。卫生部会进一步讨论这项建议能如何帮助保户改善情况。