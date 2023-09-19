滨海广场料翻新增建私宅 分析师：新混合项目价值更大

位于中央商业区的滨海广场（Marina Square）料兴建私宅，现有购物商场或受影响。分析师认为，现有商场较老旧且零售价值不大，开发混合项目更有利于长远发展。

滨海广场发展商新加坡置地（Singapore Land Group）早前向市区重建局申请修订发展总蓝图，要把该地段用途从酒店改为住宅，其中第一层划为商业用途。



新加坡置地也申请取消周围地段的总容积率限制。滨海广场地段的总容积率已达到市建局规定的3.4，因此须申请上调才可以在此地段上增加建筑面积。



根据市建局资料，位于莱佛士林荫道（Raffles Boulevard）两侧的这个地段面积共9万2197.3平方米，其中最多四成经当局批准后可用于商业或住宅用途。那里目前除了滨海广场购物中心，还有滨海湾宾乐雅臻选酒店、泛太平洋酒店和文华东方酒店。



受修订蓝图影响的地段毗邻莱佛士连道（Raffles Link），与购物中心部分建筑重叠。

五层楼高的滨海广场在1986年开幕，是本地最大的购物商场之一。南洋理工大学商学院兼任副教授黄庆娘说，滨海广场在上世纪80年代和90年代是滨海湾区唯一的商场，但周围的新达城、美年径（Millenia Walk）和滨海湾金沙购物商城发展起来后，它面对激烈的竞争。

她认为，滨海广场目前的客源主要是周围的上班族，因此衍生出许多面向上班族的店面，比如餐饮和幼儿服务。“上班族要吃饭，一些人也需要可就近托管孩子的安排。”

项目成本和土地增值征费巨大 或影响回报

星展银行集团市场研究部门预测，发展商将在此地段增建住宅项目，同时翻新购物商场，以保持竞争力。然而，预料发展成本和土地增值征费（Land Betterment Charge）巨大，可能影响回报。

新加坡置地受询时证实已向当局申请修订有关发展蓝图，会在有确切消息后才宣布更多细节。有分析师预测，滨海广场地段可建约110个到120个单位。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清指出，此地段毗邻中央商业区，而且处于滨海湾和新达城购物区，地点优越且同类供应稀少。此外，核心中央区的私宅单位向来吃香，尤其是混合或综合项目。

黄庆娘说，住宅项目建成后，预料会吸引上班族入住，商场也会转向提供更多符合居民需求的零售选项，如超市和理发店等。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则认为，本地中央地区购物商场的空置率从疫情暴发至今仍未完全恢复，可能影响发展商的租金回报率。相比之下，开发住宅项目虽然必须投入大笔资金，但单位出售后的利润可观，可用于开发其他项目等商业用途。