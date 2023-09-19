高度使用公交乘客 买成人月票较划算

明年开始上大学，姚蕊要是不买月票，乘搭公共交通时就得支付成人车资。考虑到成人车资到时每趟将上调多达1角1分，她购买大学生的优惠月票应该比较划算。

住在蔡厝港一带的初级学院学生姚蕊（18岁）每天乘搭巴士和地铁到碧山上学，加上周末外出，目前每个月的公交费用近50元。

她说，明年要是能考进理想中的新加坡国立大学，上学车程就相当远。“要是不买月票，就得支付成人车资。下来的车资要上调，大学生月票价格反而调低，上大学后，我每个月的车资应该会超过81元，所以月票应该比较划算。”

从今年12月23日起，整体车资将调高7%。以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调1角至1角1分，视车程长短而定。约200万名享有车资优惠的乘客，包括年长者、学生、就业优惠车资计划的低薪员工，以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4分至5分。

为协助弱势群体减轻交通费负担，地铁和巴士混合优惠月票价格将下调多达10％，例如大学生月票会从90.50元下调到81元，年长者月票从64元减至58元。成人月票维持在目前的128元。

新跃社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）说，在最新一轮的车资检讨中，可明显看到当局尽可能让比较依赖公交的乘客，不受车资调整影响。这也是为何成人月票的价格维持不变，优惠月票的售价也有所调低。

他说，通过优惠车资压低弱势乘客的公交开支，是新加坡一直以来都有的做法，但为高度使用公交的乘客维持车资则是比较新的措施。

“成人月票目前不是一个非常受欢迎的产品。这是因为乘客计算后发现，若非每天以及一天内要多次乘搭公交，月票并不划算。但要是公交理事会接下来也按今年的做法调整车资，那月票下来会比单程车票更划算，吸引更多乘客使用。”

不包括快捷巴士服务 乘客：月票美中不足

在滨海湾金融中心上班的邹齐骏（27岁，经理）认为，月票美中不足的是它不包括快捷巴士服务。

“我每个月的公交车资约150元，大部分是花在往返住家和办公地点的快捷巴士服务上。由于月票不包括这个服务，因此对我的帮助不大。车资上调后，肯定会增加我的公交花费。”

卓琴（62岁，品质保证检查员）每天都会使用公交外出上班。她说，除非是搭很多趟车，否则月票不划算。“我有乐龄优惠。车资上调后，我每个月的车资花费估计约50多元，还不到月票58元，因此没有必要买。”

最新一轮的车资调涨幅度较大，令她有点担心。“以往都是调高几分钱，这次成人车资直接涨了1角到1角1分。一年加下来是挺多的。现在物价高涨，之后的涨幅可能更高，不做好心理准备也不行了。”