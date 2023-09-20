陈振声：名字未列入选民册 未来将获通知复名

在2020年全国大选投了票的1093名新加坡公民无法在最近的总统选举中投票，是因为他们的名字未列入选民册。为避免类似情况发生，选举局未来将个别通知名字不在选民册上的人，好让他们及时恢复投票资格。

四名朝野议员星期二（9月19日）在国会上提出口头询问，想知道在本月初的总统选举中有多少选民被遗漏，以及选举局会采取哪些防范措施。

陈振声：实际受影响的共有1093人

根据选举局上个月底发出的文告，约200人通知当局没收到投票卡。主管公共服务的教育部长陈振声星期二答询，透露最新数据说，实际受影响的共有1093人。

此外，在2020年大选中，有11万1000人没有投票，少于2015年的15万5000人和2011年的14万7000人。

陈振声说，由于没投票的人数减少，加上在这一轮要求把名字列回选民册的3万2000人中，只有少数是因为记录不准确而被除名，选举局因此没有起疑。

调查显示，受影响的选民在上届大选中分属500多个投票站。工作人员在扫描部分选民的身份证时漏了一个步骤，以致系统没有收录他们的资料。这次总统选举采用的是新系统，可避免这个问题。

选举局曾在2020年10月，也就是上届大选结束后约三个月，公布未投票者名单供公众核对。今年6月和7月，当局也发文告通知公众查阅选民册，并尽早提出复名申请。

将通过邮件和Singpass应用 个别提醒未列入投票名单公众

陈振声说：“往后在公布未投票者名单时，除了通过公共渠道呼吁公众核对外，选举局也会采取额外措施，通过邮寄信函和Singpass应用中的SG Notify发送信息，个别通知未在投票名单上的新加坡人，提醒他们核对记录和复名。”

他说，这1000多名受影响的选民已获复名，待选举局整理出本届总统选举的未投票者名单后，就会个别发出通知。

武吉班让区议员连荣华补充提问时说，既然投票是强制性，为何选举局不在每次投票后自动把所有选民的名字都列入名册中，这样就可以减少不必要的状况。

陈振声答说，正因为投票是强制的，所以选举法令规定，须从选民册中删除未投票者的名字。那些没有投票又无法提供合理解释的人，必须缴付50元才可以复名，否则就失去投票或参选的资格。“若每次选举后就恢复原状，不施以任何惩罚，就会破坏这个原则。”