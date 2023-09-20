本地首个健康科技创新实验室 支持医疗领域新项目

医疗科技公司US2.AI利用人工智能，可在一分钟内自动生成超声心动图，以及相关心脏体征数据。这可有效减少传统人工检测心脏指标所需的时间和人力成本。

这个创新工具是首届HealthX初创企业日上展出的面市新产品之一，是在新联科技（Synapxe）与亚马逊云科技（Amazon Web Services）的协助下完成的新产品。

在星期二（9月19日）的HealthX初创企业日活动现场，新联科技与亚马逊云科技宣布，共同推出新加坡首个健康科技联合创新实验室，要帮助初创公司发明更多优秀的医疗产品。

这个实验室将为提出创新解决方案的健康科技初创公司提供资源，让它们利用亚马逊云科技团队以及新联科技的行业知识与平台，试验包括人脸识别监测、AI数据自动生成等新兴技术。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在活动上致辞说，这个联合实验室将通过云科技研讨会的健康科技专家指导，让创业者的构思更快得以进行试验、研发、设计和调整。

HealthX初创企业日共收到来自50家初创公司的59项医疗创新提案，内容涵盖对年长患者的远程监护、疗养院年长者的膳食方案等。

海外与本地10家初创公司 现场争取合作机会

在现场分享会上，海外与本地的10家初创公司带着他们的点子、理念和产品设计的思路与进程，来争取与联合创新实验室进一步合作的机会。

提案入围下一轮的初创企业将可进入实验室，启用新联科技的HealthX创新沙箱，将点子落实为产品雏形。

之后，这些新项目将在亚马逊云科技提供的安全且受控环境中试用，以评估批量生产投入市场的可行性。

提案分享会评委之一、新联科技创新促进处处长梁文声受访时说，健康科技领域的创新项目源源不断，此领域充满活力和潜力，但这些新点子需要合适的环境来打造产品雏形，并在小范围内测试应用效果。

“我们希望通过这个实验室，让初创公司的可行项目被更多医疗机构看见，探索批量生产及推广的可能性，以及如何将创新产品带入医院、疗养院、住家等地方，最终让更多人受惠。”

US2.AI公司全球临床应用专家曾裕钧受访时说，AI生成的超声心动图（echocardiography）数据，经审核机构比对600组数据的检验后，发现AI的准确率与人力测量相当或更高，而耗时却从45分钟减至一分钟，大大提高工作效率。