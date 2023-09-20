动物园飞禽公园数码化转型 将引进机器人送餐引路巡逻

公众未来到万态保育集团旗下的新加坡动物园、河川生态园与新加坡飞禽公园游览时，或有机会看见机器人在园区送餐、巡逻，以及指引方向。

为推动园区数码化转型与创新，资讯通信媒体发展局与万态保育集团（Mandai Wildlife Group）将展开两年的战略合作伙伴关系，共同开发创新解决方案，以商业部署为目标，通过关注三个关键领域，包括自主移动机器人（autonomous mobile robots，简称AMRs）、可持续和沉浸式体验，来促进数码化转型。

两方在星期二（9月19日）于新加坡动物园签署合作意向备忘录，目标是通过开展合作项目，将万态保育集团旗下的园区打造成 “创新生活实验室”（Living Lab for Innovation）。

在合作初期，资媒局与万态保育集团将对外征集提案。提案聚焦在户外部署能远程操控的自主移动机器人，包括送餐、巡逻与监控，以及前台服务与中央化运营方面。

在餐饮服务方面，公众可以使用应用点餐，自主移动机器人将会把食物送到园区游客或员工面前，提供更便捷的用餐体验。

至于客人前台服务，机器人可指引位置与路径导航，或者协助访客购买入门票，提供更流畅的参观经验。

此外，机器人可执行巡逻与监控工作，不受恶劣天气与地形限制影响，园区员工也可更迅速地回应访客的需求，尤其遇到紧急状况。

另一方面，园区通过遥控操作，建立一个中央运营平台，以管理园区内的多台自主移动机器人，实现更高效的园区管理。