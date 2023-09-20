总统选举投票日上午流量高 导致设备连接出问题

在总统选举投票日当天，由于多数的选民集中在上午投票，以致尖峰时段设备连接出问题。过半选民在首四个小时内就完成了投票。

9月1日，总统选举投票工作开始后不久，多个投票站的电脑系统宕机，影响了登记工作，一些投票站因此出现了人龙。

主管公共服务的教育部长陈振声星期二（9月19日）在国会回答朝野议员的口头询问时说：“没有证据显示这是因为系统受到网络袭击。部分原因可能是早上尖峰时段的流量增加，约52％的选民在首四个小时已经完成投票，2020年全国大选时只有32％。”

根据选举局的初步调查，投票开始的第一个小时内，设备连接不上的情况平均达30％，到了上午10时降至16％。上午9时55分左右，多数投票站的排队情况已有改善。

陈振声：此次发生状况应该与软件有关

陈振声回答议员陈有明医生（裕廊集选区）的补充提问时说，选举局在投票日前一天进行了技术测试，包括衔接和开启所有的器材，确保网络连接和硬件都能正常操作。这次发生状况应该与软件有关。

他解释，在投票过程中，当所有设备都尝试把信息发送给中央伺服器时，信息量飙升，导致部分信息无法通过。遇到这样的情况，系统就会反复尝试发送而造成信息积压。上午8时30分后，选举局的技术人员发现了这个问题，并很快地增加系统的记忆和计算能力。

他说，虽然如此，系统仍需一个多小时才逐渐清除积压的信息，运作速度才恢复正常。

选举局吸取2020年大选的经验，在这次总统选举中设了1264个投票站，比三年前大选时多了15％。每站的平均投票选民从2400人减至2150人。此外，每个投票站也配有更多电子注册设备。

上次大选时，一系列的防疫措施降低了投票效率，近200个投票站一度出现特长人龙。