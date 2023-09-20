灵活工作制能打造更亲家庭工作环境

除了响应政府把父亲的有薪陪产假从两周增至四周的政策，雇主也可通过灵活工作制，为雇员打造更亲家庭的工作环境。

儿童发展共同储蓄（修正）法案星期二（9月19日）在国会三读通过。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲总结时说，灵活工作制可让雇主在人力需求方面更能灵活调度，是另一个重要的亲家庭策略。

“灵活工作制是更可持续的选择，不仅能使育有幼儿的父母受益，还能使其他看护者受益。如果实施得当，灵活工作制可以提高生产率，降低缺勤率和人员流失率，进而帮助公司缓解人力紧张引发的影响。”

孙雪玲指出，政府也与朝野议员一样认可灵活工作制的重要。政府正在寻找一些公司的正面案例，并会在适当的时候与大家分享。

她也举了设立“冰淇淋博物馆”的1AND8新加坡有限公司为例。这家公司采纳灵活工作安排劳资政标准，允许员工完全远程办公，只在必要时才返回办公室参加实体会议。

此外，公司还错开雇员工作时间，并为面向客户的前线岗位雇员提供兼职时间工作的选项。

灵活工作制让员工更好平衡工作与生活

孙雪玲说：“这个做法帮助公司提高工作效率，同时使员工更好地平衡工作与生活，提高了工作满意度和公司士气。积极效果显而易见，员工愿意在公司长期工作，降低了离职率。”

政府是在今年2月间宣布计划从2024年1月1日起延长父亲的有薪陪产假，一些私人领域雇主已率先为雇员提供更亲家庭的工作环境。

其中一家是澳大利亚电信（Telstra），早在今年7月1日就为雇员提供额外两周的有薪陪产假。

此外，澳大利亚电信还采取其他亲家庭措施，包括灵活工作安排，让雇员可以选择工作时间和地点，也没有规定在办公室办公的天数。

公司南亚地区营销主管莱韦内斯（Chris Levanes，51岁）在新加坡生活近20年，与妻子在上个月迎来第二胎，是享有额外陪产假的首几名职员之一。

如今育有两个女儿的莱韦内斯接受《联合早报》访问时透露，他们一家四口乐见新加坡政府以及选择提早推出这项亲家庭措施的公司为在职者提供支持。

他说：“我们没有全职帮手和其他家庭成员的帮助，在陪伴妻子生产后的初期，这些额外假期对我来说至关重要……这也体现了在亲家庭和工作生活平衡方面，公司重视为员工提供支持。”

孙雪玲星期一（18日）在国会为法案提出二读时，以澳大利亚电信这家在本地营业20多年，并雇用200多名员工的公司为例。她说：“这是对推行亲家庭措施的承诺，值得赞许。通过这种做法，雇主也可从中受益，因为他们能够更好吸引和留住人才。随着时间的推移，我们希望看到更多的公司把打造亲家庭工作场所与文化作为优先事项。”