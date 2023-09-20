对体障孩童父母及单亲未婚家长 议员吁提供更多援助

数名议员为体障孩童的父母和未婚单亲家长请命，希望政府给予他们更多援助。社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲说，政府会探讨相关建议，但她也强调政府已从多方面给予有需要者支援。

针对议员黄国光（义顺集选区）倡议让未婚单亲家长也能得到婴儿花红现金奖励，孙雪玲指出，未婚家长目前已获很多与其他家长同等的育儿福利，包括教育、托儿和医疗津贴。

孙雪玲认为，与其把婴儿花红现金奖励视为歧视未婚单亲家长的措施，应该将它区分为一项鼓励以结婚为基础生儿育女的福利。有鉴于此，这项现金奖励只提供给已婚家长。

对于未婚单亲家长，尤其是低收入者所面对的挑战，孙雪玲表示理解和体恤。她强调，未婚单亲家长如果需要额外支援以应付基本生活开销，可以向社会服务中心等机构求助。

此外，官委议员王华瀚星期一（9月18日）在国会发言时，呼吁政府考虑通过儿童培育户头起步津贴（First Step Grant），或增加政府配对补贴等方式，给予体障孩童的父母更多经济支援。

孙雪玲星期二（19日）回应说，上述措施是面向所有养育子女的家长，但政府明白特需孩童的家长有更多经济负担，因此通过津贴特别学校和早期介入服务等方式，协助将费用维持在可负担水平。

有议员建议调高科技辅助基金

针对王华瀚建议调高科技辅助基金，以及残障者交通津贴的收入顶限，孙雪玲说，社会及家庭发展部定期检讨援助项目的收入顶限，接下来进行检讨工作时会参考他的建议。

另一方面，参与儿童培育共同储蓄（修正）法案二读辩论的议员当中，不少认为政府和雇主还可做更多，协助在职家长更好地兼顾家庭责任。

对于议员佳馥梅（三巴旺集选区）和黄国光倡议让家长有更多育儿假期，孙雪玲指出，要落实这项措施的挑战，并不在于政府得承担更多成本，而是一旦强制增加育儿假，对雇主和企业可能造成的负面影响。

孙雪玲说，她理解养育多名子女的家长需要更多假期照顾生病的孩子。目前，公共服务领域已经按员工的孩子人数提供育儿假期。

根据一项2020年的调查，27％的私人企业自愿为雇员提供额外的有薪育儿假期。孙雪玲鼓励私人企业雇主考虑按员工孩子人数提供育儿事假，协助减少在职家长的压力。