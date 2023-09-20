四提问了解易华仁是否应该停职

交通部长易华仁被贪污调查局逮捕后，所负责的西海岸集选区基层事务由别人暂代。他照旧领取每年19万2500元的议员津贴，如果要停发津贴，必须由国会发起动议暂停议员职务。

新加坡前进党非选区议员潘群勤和梁文辉星期二（9月19日）提出动议，以暂停易华仁的议员职务，国会领袖英兰妮则动议在调查结果出炉后才处理有关事项。数名议员针对两项动议展开了辩论。

一、易华仁应不应该停职？

前进党认为，易华仁被逮捕并协助贪污调查，李显龙总理也要求他放缺席假，这些因素足以让他暂停国会议员职责。

潘群勤说，易华仁目前在国会和集选区都没有履行议员职责，我国对贪污零容忍，政府也坚持高薪养廉，许多新加坡人，包括她自己都很难接受还给易华仁议员津贴。

但参加辩论的议员提出，停职是种惩罚，在证实易华仁有不当行为前这么做不符合无罪推定原则。

潘群勤说，前进党并不是主张任何受调查的议员都要停职，也不认同停职即判定有罪。实际上，警员受调查期间，停职和薪水减半是常规操作。

二、易华仁可否停职？

议员被停职是很严重的事，英兰妮说，这必须按照法律和正确的原则来进行，但潘群勤的动议似乎只针对易华仁。

根据国会（特权、豁免和权力）法令，议员若行为不端、滥用特权或藐视国会，国会可暂停他在剩余会期或部分会期的职务。易华仁是否有这种行为，目前并没有定论。

议事常规第59条则提到，议员如果在国会无视议长权威，或滥用议会规则持续和故意妨碍议会工作，并立即被议长点名，部长和政务次长可提出动议暂停这名议员的职务。英兰妮说，易华仁并没有违反相关条例。

至于潘群勤援引的第59(5)条例，英兰妮说，这基本上是说国会可以针对任何议员提出决议案，但不一定就意味会这么做。

内政部长兼律政部长尚穆根则指出，议事常规第59(5)条是保留条文，并没有实质权力。如果按照前进党的理解，国会可以因为不喜欢某个人，就借助多数优势通过决议将他逐出国会，其他有关议员停职的条款将无关紧要。

三、暂停部长职务是否等同于暂停议员职务？

易华仁的部长职务由总理任命，因此总理可以要求他在受调查期间，停止履行部长的职责，他也无法进入任何政府大楼。

不过，易华仁的议员身份是西海岸集选区选民的授权，只能通过相关法令停职。英兰妮强调，选民仍受到其他议员照顾。她说，易华仁大可仍以议员身份出席国会，但为维护人民行动党党纪和良好秩序，总理要求他暂停议员工作和休缺席假，他也照做了。

四、如果易华仁有罪，纳税人的钱拿得回来吗？

英兰妮说，在现有法令下，国会议员可领取全额津贴，暂停议员职务则没有津贴。身份和津贴无法分开执行，不能保留议员身份而停止领津贴，也不能之后补发。

目前的法律无法向议员追讨津贴。然而，案件调查一旦结束，总检察署若有意提控易华仁，总理将基于行动党的党纪，按指控的轻重，考虑是否要求易华仁辞职并退还领取的薪金和津贴，不会等到审讯结束后才做出决定。

英兰妮认为，这起案件还在调查中，现在谈修改有关议员津贴退还或补发的法令条款，言之过早，应等待调查结果出炉才决定。

潘群勤和梁文辉却认为应修改法令，先暂停支付易华仁议员津贴，如果调查结果说明易华仁无罪，再补发津贴。他们提出的个别议员法案并未通过。