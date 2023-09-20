有薪陪产假无薪育婴假明年起增加 暂时非强制规定

国会星期二（9月19日）三读通过儿童培育共同储蓄（修正）法案，在职家长可享有的有薪陪产假和无薪育婴假明年起增加。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲说，修订法案释放明确信号，政府持续承诺给予在职家长更多支持，协助他们平衡工作与家庭生活。

与此同时，她也强调，政府须在支持员工兼顾育儿责任，以及顾及雇主的人力需求之间取得平衡。

修正法案的通过，意味着明年1月1日起出生或受领养孩子的父亲，享有由政府承担薪资的陪产假将延长，从两周增至四周。

额外两周暂不强制 雇主可自行决定

这额外两周暂时不是强制的，雇主可自行决定是否提供额外的两周假期。此外，因短期工作合约等情况而无法获得有薪陪产假的父亲，可享有的陪产福利也会相应增加。

法案也倡议让孩子不满两岁的在职父母，每人每年可申请的无薪育婴假从六天增至12天。

16名议员参与跨越两天的辩论。不少议员虽然对法案帮助人们更好地兼顾家庭与工作表示支持，但认为政府和雇主还可做更多，包括鼓励更多父亲利用陪产假，以及让在职家长有更多育儿假期等。

另一方面，数名议员也反映雇主担心延长有薪陪产假等措施，会否增加人力和运营成本。

孙雪玲星期二在国会里总结辩论时说，上述两方看似分歧的观点，恰恰反映出政府在支持在职家长兼顾育儿责任，以及确保雇主能应付人力需求之间，须采取务实的平衡。

“修正法案考虑到在职家长为人父母的责任，也顾及他们在职场所扮演的雇员角色。”

政府有意在适当时候，规定雇主须提供额外两周有薪陪产假。孙雪玲说，政府理解雇主需要时间做调整，在实施这一步之前，必定会与劳资政三方展开咨询。

与此同时，她鼓励雇主和雇员采取灵活做法。例如，雇员可考虑在孩子出生的第一年里，分散在不同时期请假，以及提前与雇主商讨请假安排。

孙雪玲强调，灵活工作安排是一个可让企业更灵活应付人力需求的重要策略，若有效落实，可提高生产力，也有助减少员工缺勤率和流失率。

除了与社区伙伴携手鼓励父亲担当起更大的育儿责任，政府也会继续与劳资政伙伴合作，推动职场的亲家庭文化。

孙雪玲鼓励雇主在雇员申请陪产假时，给予支持和谅解。“长远来说，开明进步的雇主将能更好地吸引和保留人才。”

10个月前刚升为人父的陈忠铭（36岁，银行行销员）已用完了目前可享有的14天陪产假。“因为孩子还小，经常生病，需要有人照顾他。”

虽然目前还不知道公司是否会从明年起延长陪产假，但他还是非常期待这项政策的实施。

“我很感激政府对父亲角色的认可，我的妻子也认为这样一来，父亲可扮演更积极的角色。不过，这不会成为我生育更多孩子的动力，我觉得整体社会支持，如工作、经济、孩子的教育等，对家庭的影响会更大。”

国会已经休会。