英兰妮：易华仁若被控 李总理将决定是否要他辞职偿还薪金

如果总检察署提控交通部长易华仁，李显龙总理将决定是否要易华仁辞职，并向他追讨部长薪金和国会议员津贴。

国会领袖英兰妮星期二（9月19日）在国会辩论是否暂停易华仁职务的动议时，透露上述信息。

今年7月11日，易华仁和酒店地产大亨王明星被贪污调查局逮捕协助调查。总理过后暂停了易华仁的内阁职务，他负责的西海岸集选区基层事务也由他人暂代。

英兰妮认为，国会目前不清楚调查内容，也还不知道结果，加上现有法律的限制，因此该等到调查有结果后才决定下一步。

“如果易华仁被提控，总理将研究相关指控，决定是否要在法律程序启动前让他辞职，并偿还部长薪金和议员津贴。”

英兰妮强调，这其实是有关人民行动党的纪律问题。总理如果认为易华仁没遵守党纪律及不符合行为标准，就会这么做，不管易华仁是否犯罪。

前进党非选区议员潘群勤和梁文辉星期二在国会提出动议，以暂停易华仁的议员职务，直至第14届国会的会期结束。他们也提呈个别议员法案，修改国会（特权、豁免和权力）法令，以确保国会有权在易华仁洗脱罪名并恢复公职后，向他补发津贴。

潘群勤解释说，易华仁已没有在履行议员的职务，不应继续获得议员津贴；他涉及的案件同贪污有关，也已被贪污调查局逮捕。她认为许多新加坡人无法接受拿纳税人的钱，来支付易华仁的议员津贴。

国会领袖英兰妮则提出动议，要国会确定议员必须维持最高诚信，并依法行事；确定涉及不当行为而被调查的议员，获得坚定公平的处理；以及决定在调查结果出炉之后，处理有关易华仁的事项。

英兰妮反驳潘群勤和梁文辉时指出，我国法律有清楚条款列出在何种情况下可惩处议员，但易华仁目前的情况并不符合条款内容。

她强调国会必须基于原则行事，而不能罔顾价值观、原则及标准，凭喜好来针对任何一名议员。如果允许这种行为，国会的诚信和公平将受质疑，人们对国会的观感也会受影响。

反对党领袖毕丹星参与辩论时，促请前进党议员再三考虑，因为其动议可能开先例，使到未来的政府或以出于政治动机的调查行动来针对反对党议员。

数名议员针对两项动议展开辩论，主要围绕主张暂停易华仁职务的法律依据，及在审判前假定无罪的重要性这两点。

结果，潘群勤和梁文辉的动议没有通过，英兰妮的动议则获得绝大多数议员支持，包括全体工人党议员。潘群勤和梁文辉则反对英兰妮的动议。