国会观察：合情合理合法？

新加坡前进党非选区议员梁文辉星期二（9月19日）在国会参加“暂停易华仁议员职务和津贴”动议的辩论时，强调前进党所提出的动议和修正法案将使我国的制度更完善，而且动议“合情、合理、合法”，希望所有的议员都会给予支持。

今年7月11日被贪污调查局逮捕的交通部长易华仁目前不处理任何内阁事务，他所负责的西海岸集选区事务也由别人暂代，但他每个月仍可获得8500元薪水，以及照旧领取议员津贴。这个消息上个月公布之后，就在坊间引起议论，不少人认为，没有处理公务者不应领取近2万元薪金和津贴，这才符合“没有付出就没有收获”的道理。

梁文辉说的“合情合理”似乎说得过去。但是他说的“合法”，在辩论刚开始没多久就站不住脚，因为暂停易华仁的国会议员职务和津贴，其实是没有法律依据的。

首先，前进党另一名非选区议员潘群勤在说明动议内容的时候，提到前进党原本的构想是让易华仁停职到调查机构证明他没有不当行为且能恢复职权，或本届国会会期结束为止。

但是国会工作人员告诉他们，“证明没有不当行为且能恢复职权”的说法不明确，因此不能构成动议的一部分。

潘群勤也透露，动议原本还有另一个内容，就是在确定易华仁没有不当行为之后，向他补发停职期间的国会议员津贴。但当前的法律并不允许这么做，这部分内容同样不能是动议的一部分，得另外提出法律修正案来得到合法依据。

换言之，前进党希望通过动议达到的目的，在当前仍属于“不合法”。

其次，国会领袖英兰妮在潘群勤发言结束后就要求对方澄清，暂停易华仁职务依据的具体法律条文是什么。潘群勤说，她依据的是国会议事常规第59（5）条，也就是“议事常规中的任何内容，均不得剥夺国会根据任何决议，对任何议员采取行动的权力”。

这个答案显然不能让内政部长兼律政部长尚穆根满意。尚穆根后来举手发言，指出潘群勤和梁文辉对有关条款的理解有误，国会不可能因为“不喜欢某个人”，就借助多数优势通过决议将这个人逐出国会。他建议潘群勤和梁文辉仔细阅读有关条款，或者寻求法律咨询。

除了尚穆根对前进党两位议员解读条款方式的质疑，长达两个小时的辩论也有关于无罪推论原则，以及议员权力合法性的相关讨论。值得注意的是，参加辩论的除了提出动议的潘群勤和梁文辉，以及起身发问的陈浍敏（义顺集选区），其他几位都是有法律背景的朝野议员。

正因为陈浍敏不是律师，她反而指中前进党动议的核心。

她问潘群勤，为什么要拿易华仁不办公却能领取每月2万元，对比生病无法工作者通过社区关怀计划只能获得每月640元经济援助？她说，潘群勤作为前公务员，应该清楚就算不给易华仁发津贴，也不可能将这笔钱转给社区关怀计划。

这揭示了前进党提出这个动议，主要是想在民众的“情绪”上做文章。

至于英兰妮提出的另一个动议，将处理易华仁的议员职务一事，留到调查结果出炉才决定，而且她在回答国会反对党领袖毕丹星的提问时也强调，如果易华仁最终被断定有贪污行为，会找到办法停止议员职务，而且追回这段时间发出的津贴。

至于到时能够怎么做，英兰妮坦言仍没有定论，而是保证“会做正确和公平的事” 。