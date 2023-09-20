怨偶争1100万元资产 陪嫁金条亡母遗产归谁？

汽车公司董事与前妻为了总值超过1100万元的婚姻资产打官司，其中包括一公斤的金条、13只百达翡丽名表、四辆保时捷跑车、乌节路豪宅等，双方互不相让，最后法官裁定女方可获近555万元的资产。

根据高庭判词，男方目前45岁，是一家上市汽车公司的董事，女方39岁，家里经营投资生意，她是家业的兼职财务经理。

两人2011年6月结婚，育有两个年龄分别为七岁和八岁的女儿，之后婚姻触礁，2020年办理离婚。

两人已就孩子抚养权达成协议，但对于婚姻资产的分配以及女方和孩子的赡养费无法达成共识。

判词显示，两人共拥超过1156万1191.52元的资产，其中包括13只百达翡丽名表和四辆保时捷跑车等等。

引起两人争议的包括女方出嫁时，父母给她的一公斤金条，以及男方从亡母那里继承的产业。

男方认为价值7万8867.50元的金条是女方父母送给两人的结婚礼物，而女方则认为男方从亡母那里继承的部分产业是两人一起拥有的。

法官认为这两者都不该被纳入两人的婚姻资产。

他解释，金条是女方父母送给她的嫁妆，不该纳入两人的共同资产。至于男方在母亲离世后继承乌节路惹兰仁丹房产的25%权益（相等于172万5000元），法官则指这是男方母亲留给他的房产，地契在男方姐姐名下，不宜纳入两人的婚姻资产。

另外，根据女方提供的证据，她发现有超过220万元的资金转入男方的户头。男方解释这笔钱是工作和业务相关费用的报销，但那并不属实。

女方因此怀疑，男方隐瞒了一些收入来源。法官同意这个说法。

法官最后考虑双方对婚姻的直接和非直接贡献后，裁定男女方以52对48的比例分配婚姻资产，男方因此可获得601万1819.59元，女方则可获得554万9371.93元。

完整报道，请翻阅2023年9月20日的《新明日报》。