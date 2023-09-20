福建会馆文学奖 高中生击败大专生夺早报金奖

新加坡福建会馆文学奖中的大专文学奖，首次有高中生击败其他大专生夺得《联合早报》金奖。

19岁的曹诗琪来自华侨中学，她是首名获得早报金奖的高中生，所创作的小说《永恒的雪》同时获得大专文学奖中的早报金奖和小说组次奖。这部小说描绘了未来人类能够前往火星的世界，故事的主人公继母亲登上火星牺牲后继续踏上火星，她以不同视角审视伟大英雄背后和家人的内心世界。

曹诗琪花了约三至四个月的时间来完成小说。她受访时说，自己一直喜欢用华文创作，去年也得过文学奖小说组的佳作奖。她曾在学生报《逗号》实习一个月，计划在大学报读中文系，并致力于从事与中文文学相关的工作。

第21届新加坡福建会馆文学奖颁奖典礼于上星期六（9月16日）下午举行，文学奖结合了福建会馆属校小学生华文作文比赛；全国中学生华文创作比赛中的新蕾奖、新蕾爱拍客和爱拍客IG人气奖；以及新加坡大专文学奖三个奖项。文学奖共收到1426份参赛作品，共115名学生获奖。

其中，大专文学奖收到513篇参赛作品，属下的汉诗组、现代诗组和三行诗组共有372份作品，较去年增加46份，获得学生踊跃参与。

新蕾奖恢复现场写作比赛

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆担任颁奖典礼主宾，他在致辞时感谢福建会馆推广华族文化不遗余力，并鼓励得奖者继续创作更多优秀的作品。

疫情后，新蕾奖首次恢复现场写作比赛，来自蒙福中学的蔡杏萌（18岁）获得新蕾奖文学奖中学高年级组金奖。

他说平时虽有通过纸笔写作，但当天看到超过300名参赛者到场一起写作，还是感到紧张和压力，毕竟第一次参加比赛。

以小记者角度 反映疫情期间双亲小贩生活

他获奖的作品《在冠病袭击下挣扎的日子》以小记者自居，描述疫情期间普通人挣扎求存的乐观精神。其中文章里描述的小贩夫妻情节真实地反映了现实生活中自己双亲的生活写照，他能深刻地感受到小贩们在疫情期间坚守岗位、努力生活的勇气。

新加坡国立大学的李芳华（29岁），目前就读中文系博士课程，专攻中国古典诗词。她在中国出过诗集也得过奖项。这次在文学奖中囊获的三个奖项为汉诗组首奖、三行诗和现代诗组的佳作奖。

她在汉诗组获奖的作品《留学新加坡》，就是要回应许多人问她为什么选择到新加坡学诗词，她说无论身在何处，没有什么地方是不能写诗的。