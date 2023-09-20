化身“超人”散播欢乐 洋汉活出超人精神

13岁遇车祸缝了70针无法行走，新西兰籍男子后来重新学习走路，还挑战各种运动。移居新加坡10年的他，如今披上“超人”服装跑步，为他人散播欢乐之余，也要活出自己的超人精神。

今年6月，有网民开车时看到一名洋人穿着超人服装跑过马路，这段视频很快在网上疯传，“超人”也因此爆红。

这名“超人”是现年57岁的西蒙·伍德（Simon Wood，营销总监）。热爱跑步的他笑说，自己从去年开始决定穿超人服装跑步，希望在沉闷的生活中博君一笑，为路人带来欢乐。

穿上一身“超人”装费时20分钟

尽管新加坡天气炎热，但无阻伍德的热情，他甚至穿着贴身的超人服装，跑过多个马拉松活动和义跑。“其实单单穿上这身衣服就花了我20分钟，但我曾在高温50度的国家生活过，也曾在军队服役，因此不会特别怕热。”

伍德曾周游90多国，10年前决定独自一人在新加坡落脚。

其实伍德的人生并不顺遂，他在13岁时曾被电单车撞倒，缝了70针，双腿甚至丧失行走能力。但他不甘年纪轻轻就坐轮椅，车祸后开始重新学习走路，还不断挑战自己，学习了武术、游泳和跑步。几十年过去，伍德仍不愿停下脚步，打算继续跑下去，直到生命的尽头。

“超人的角色影响我很深，我想要变成像超人般强壮，当我穿起超人服装跑步时，我仿佛也变成了超人，感觉自己可以克服所有人生路上的障碍。”