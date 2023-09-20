我国积极设立绿色及数码航运走廊 推动脱碳增进业务

新加坡积极参与设立绿色及数码航运走廊，推动海事领域脱碳，也刺激业务增长。

绿色及数码航运走廊旨在聚集航运伙伴，合作催化对绿色基础设施的投资，如推动航运业改用节能技术和替代燃料等，以实现接近零排放和零排放。

第二届“为地球奋斗奖”（Earthshot Prize）创新峰会于美国纽约时间星期二（9月19日）举行，聚集来自世界各地的政策制定者、商界领袖、慈善家和气候活动人士等，共同探讨如何更好地应对当前棘手的环境挑战。

维文：海上航线是我国贸易命脉

出席峰会的我国外交部长维文医生在致辞时指出，新加坡的贸易量是国内生产总值的三倍，海洋和海上航线对我国至关重要，是我国的命脉。全球航运每年排放10亿吨二氧化碳，通过设立绿色及数码航运走廊来减碳有巨大的潜力。

维文举例说，新加坡海事及港务管理局今年4月与美国洛杉矶港和长滩港合作设立绿色及数码航运走廊，加速海事领域的减碳进度，也刺激业者发掘新科技、扩展业务。

这个走廊衔接我国港口与圣佩德罗湾港口，是我国第二个绿色及数码航运走廊。

可持续利用海洋资源及保育工作 须在国际法下进行

维文也提及，可持续地利用海洋资源以及保育工作，必须在国际法下进行。例如，9月20日开放签署的国家管辖范围外生物多样性（Biodiversity Beyond National Jurisdiction）协议，将为公海提供治理框架。这个协议也凸显联合国和多边主义的重要。

“我鼓励大家向各自的政治人物施加压力，督促他们签署协议。这不仅是为了让协议生效，也是为了支持协议所代表的价值。”

维文强调，每个国家都应该为海洋保育及绿化港务尽一分力，新加坡也不例外。在“新加坡合作计划”下，我国至今为来自120个国家和政府间组织的1200多人，举办超过60个海洋相关的课程。

新加坡海事及港务管理局和荷兰鹿特丹港务局星期三（9月20日）发联合文告说，2022年8月，新加坡和鹿特丹设立绿色及数码航运走廊，帮助船只实现接近零排放和零排放，迈向2050年达到净零排放的目标。

文告指出，走廊过去一年吸引全球价值链伙伴的大力支持，共同致力于减少20％至30％的国际船运温室气体排放。