读写障碍协会颁新奖学金 全额资助得主攻读特殊教育硕士课程

为吸引并鼓励更多人加入特殊教育需要行业，新加坡读写障碍协会（Dyslexia Association of Singapore，简称DAS）属下专科学院颁发新奖学金，支持想要从事特殊教育需要行业，但缺乏经济能力的中途转业者，全额资助他们攻读特殊教育硕士课程。

这项奖学金面向不同专业背景的本地公民或永久居民，每年开放两次供申请，每次颁发一份。奖学金获得者将获得全额资助，攻读专科学院的特殊教育硕士课程（Master of Arts in Special Educational Needs/Additional Learning Needs）。该奖学金无特定服务期（bond free）约束，但奖学金获得者须回馈社会。

学院主任箫慧丽告诉《联合早报》，这项奖学金将用于支持处于职业生涯中期，而想要转到特殊教育需要行业的人士。“他们中许多人可能没有经济能力来提高技能，以便为特殊教育需要行业做出贡献，因此，这份奖学金将为他们提供缓冲过渡。”

奖学金得主：希望通过课程更好地帮助他人

李婷（48岁，多动症互助团体副总裁）是这项奖学金的第一个得主，她将在今年11月开始攻读特殊教育硕士课程。

她在受访时说，自13年前二儿子被诊断患有阅读障碍、多动症和自闭症障碍，她就开始对如何支持有特殊需要的家庭产生了兴趣与热诚，她所参与的志愿服务也都围绕特殊需要这一个焦点。她希望通过这个课程提高自己在这方面的认识，从而更好地为其他家庭提供服务与帮助。

李婷说，孩子即将上大学，家里开支将增加，她得思考如何补贴家用，“如果没有这份奖学金，我就不会考虑继续深造”。

李婷认为，这份奖学金肯定了她一路来在特殊教育需要以及多动症障碍方面的付出，并鼓励有兴趣者申请，共同为更多本地有特殊教育需要者的生活带来积极影响。

李婷于星期三（9月20日）在学院举行的毕业典礼上领取了这份奖学金。另外，在此次毕业典礼上，有56名完成专业文凭和硕士课程的毕业生获颁毕业证书。