假接种澳男子上诉得直减监刑 大法官：原判词水平不及但未偏袒一方

澳大利亚男子串谋医生假接种一案，大法官梅达顺指审案的国家法院法官写判词时，大篇幅“复制”控方书面陈词的做法没有达到应有的专业水平，不过这不等于法官偏袒任何一方。

大法官强调，这名审案法官的行为不反映所有法官的整体态度，也不是本案减刑的原因。

考虑到本案男子的欺骗罪行对新加坡保健促进局在声誉上造成的损害属于低程度，大法官星期三（9月20日）裁定纽顿·大卫·克里斯托弗（Newton David Christopher，44岁）上诉得直，原有的16周监刑减至12周。纽顿早前已服完16周的刑期并离开新加坡。

上诉人克里斯托弗面对两项共谋向卫生部作出虚假陈述的控状，指他在2021年12月底至隔年1月，与全科医生柯杰智和诊所助理蔡清顺串谋向保健促进局做出虚假陈述，谎称他和妻子黄琅佳（Wonglangka Apinya）已接种国药疫苗（SinoPharm），以便取得接种证明。柯杰智和蔡清顺的案件仍在审理中。

根据案情，2021年12月，上诉人加入反疫苗接种群组“Healing the Divide”的Telegram群组，取得了蔡清顺的手机号码。他告诉蔡清顺，自己在澳洲有个工作机会，但由于他还未接种疫苗，回国将面对很大的挑战，他因此想询问有没有方法不必接种疫苗就能获得接种证明。

蔡清顺回去与柯杰智商量后，安排上诉人和妻子接种假疫苗，付费6000元。上诉人和妻子在12月29日和隔年1月15日，两次到柯杰智的诊所“接种疫苗”。柯杰智表面上称会给他们接种中国国药疫苗，但实际上注射的是护理盐水。上诉人的妻子对一切的安排并不知情。诊所职员事后在全国疫苗接种名册上，记录两人已完成疫苗接种。

上诉人的罪行对保健促进局的声誉造成多少损害，是本案的量刑因素之一。大法官认为，考虑到当局很快就发现上诉人是假接种，公众从这一点可得出的结论是，当局有妥当的监管机制，能够迅速揭发他的行为。因此，在大法官看来，本案罪行构成的伤害属于低程度，因此将上诉人的刑罚调低至12周监刑。

另外，辩方在上诉时提出国家法院法官苏自勉发表案件裁决时，大篇幅地“复制”控方书面陈词中的内容，这可能让人怀疑法官对上诉人有偏见。尽管辩方最后放弃这个上诉理由，大法官还是在判词中花了一定篇幅阐明法庭对此事的看法。

大法官指出，大篇幅抄用控方书面陈词的做法不令人满意，因为当法官这么做的时候，可能会招致批评说没做独立司法判断。加上法官原本打算在不听取控辩双方口头陈词下宣判，这让问题更严重。

不过，大法官强调，这不构成推翻原有裁决的理由。因为在考虑整体情况后，法官的裁决并没有偏袒或针对任何一方；任何合理的人得出的结论是，法官是在读过控辩双方的完整书面陈词，以及听了双方的口头陈词与回应后才做出裁决。

大法官指出，虽然这次国家法院法官的行为没有达到法官应有的专业水平，但这不反映所有法官的整体态度，他们每日坚持以最高水平来履行受托的重任，他们所付出的努力不应被这次事件影响。