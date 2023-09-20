涉操纵股价 新丝路集团前主席吴仁轩与三人被控

新丝路集团有限公司前主席吴仁轩医生和另外三人，涉嫌在2018年操控集团股价，触犯证券及期货法令被控上法庭。

吴仁轩（54岁）共面对39项抵触证券及期货法令的控状，他和另外三人星期三（9月20日）在国家法院面控。

被控的另外三人各别面对31项抵触证券及期货法令的罪名。他们是新丝路集团（New Silkroutes Group）前执行董事欧昌权（Oo Cheong Kwan Kelvyn，52岁）、前财务总监张添传（Teo Thiam Chuan William，54岁），以及新丝路集团曾聘用的商业做市商GTC Group有限公司唯一董事黄义文（Huang Yiwen，40岁）。

新丝路集团在新加坡交易所主板上市，目前处于停牌状态。

31个交易日制造交易假象把股价推高

根据控状，吴仁轩被指在2018年2月26日至8月27日期间，与上述三人串谋操控股价，在31个交易日，通过新加坡交易所进行交易，制造交易假象，把新丝路集团的股价推高。这些操作行为包括涉嫌通过新丝路集团的企业交易户头进行股票回购。

另外，吴仁轩涉嫌在2018年8月31日到12月4日，在八个交易日通过自己的交易户头买入新丝路集团的股票，以推高股价。

吴仁轩的代表律师是文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）的律师纳文（Navin Thevar）。

吴仁轩是荣誉国务资政吴作栋的儿子，他星期三在母亲陪同下出庭，目前以15万元保释在外，案展10月19日进行审前会议。

主控官在庭上指出，黄义文是唯一可能被加控的被告，因调查目前仍在进行中，所以向法官申请将他的案件展期八周。

法官批准控方的申请，案展11月15日过堂。黄义文的代表律师是柯吴律师事务所（Quahe Woo & Palmer）的严贤婷，他目前以7万元获得保释。

欧昌权和张添传的代表律师分别是K&L Gates Straits Law律师事务所的高级律师斯尼华申（N Sreenivasan）和立杰律师事务所（Rajah & Tann）的唐志勤律师。

两人的案件也展至10月19日进行审前会议，张添传以10万元获得保释，欧昌权则以7万元获得保释。

新加坡警察部队星期三发文告说，这是商业事务局和金融管理局联合展开调查的案件。根据证券及期货法令第197节条文，若罪名成立，违例者可判不超过七年监禁或罚款最高25万元，或两者兼施。

据《联合早报》早前报道，吴仁轩自2015年起被委任为新丝路集团总裁，2020年10月1日卸下集团总裁的职位，并在约两周后辞去主席职务，同时卸下另一家上市公司康盛人生集团（Cordlife）的独立董事一职。

张添传也在2020年10月辞去新丝路集团财务总监的职务，理由是要专注于个人事务和追寻其他发展。前执行董事欧昌权则在同年8月离职。（部分人名译音）