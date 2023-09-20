新电信推出网络提升计划 助中小企业抗网络攻击

新加坡近四成的网络攻击针对于缺乏网络防范的中小企业，新电信集团因此推出网络提升计划，增强中小企业的网络安全能力，减轻企业的数据或财产损失。

新电信集团（Singtel）星期三（9月20日）在新电信网络安全学院（Singtel Cyber Security Institute）推出网络提升计划（Cyber Elevate Programme），以可负担的价格为中小企业提供必要的网络技能与知识，以便他们对网络攻击有准备、检测、应对，以及恢复的能力。

本地近40%网络攻击针对中小企业

新电信（新加坡）首席执行官黄天聪说，新加坡近40%的网络攻击针对于中小企业，其中最常见的攻击方式是网络钓鱼和勒索软件。网络犯罪分子通常会盗取企业的数据和知识产权，并对企业进行勒索。

“应对网络攻击事件是一项十分艰难和昂贵的工作，当中涉及复杂的流程、多个利益相关者，甚至会导致业务中断。这就是我们为中小企业设计这项计划的原因，让他们在受到攻击时知道如何应对和恢复运营，支持他们在数码经济中取得成功。”

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生致辞时说，中小企业通常缺乏像大企业那般拥有的资源和专业知识，所以在网络防御上似乎是一项艰巨任务。“不过，中小企业受到网络攻击的范围也相对较小，因此只要做好基本的网络安全措施就已经很有帮助了。”

通过网络提升计划，中小企业将会先获得公司的网络风险评估结果，再进行最佳网络安全实践的培训。培训内容包括对可疑邮件和信息的识别、当恶意软件被植入后，如何防止传播、如何与个人资料保护委员会和客户进行沟通等，让企业配备基本的网络攻击防范和应对能力。

若中小企业在参与计划的一年期间不幸遭遇网络攻击，网络安全公司Blackpanda和德尊律师事务所（Drew & Napier）作为计划的合作伙伴，将会第一时间提供技术和法律援助，最大程度地减轻企业数据和资产面临的风险。

若符合条件 中小企业参与计划可获高达90%补贴

参与计划的波拿酥饼与蛋糕店（Polar Puffs & Cakes）总裁黎良殷说，虽然企业未曾遭受网络攻击，但是随着经济的数码化转型，许多中小企业都开设网店，都有面对网络攻击的风险。

“网络攻击随时都可能会发生，所以我打算先做好准备，最好还能通过自身的收获和体验，带动行业的业者一起加强网络防护，让网络攻击者无从下手。”

另外，新电信网络安全学院也被精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）委任为行业的领头羊。在精深技能发展局的支持下，符合条件的中小企业参与该计划可以获得高达90%的补贴，补贴后的费用为3000元左右。其他有兴趣的大型企业也能申请加入这项计划。