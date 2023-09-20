尚穆根：政党若利用种族宗教竞争 会分裂社会引发暴力

在本区域，宗教和种族越来越常被用作政治道具。政党利用宗教与种族身份来竞争，会造成社会两极分化，进而引发暴力事件。

内政部长兼律政部长尚穆根早前接受《商业时报》播客节目“Lens on Singapore”的采访，节目星期一（9月18日）播出。

在谈到本区域日益高涨的宗教情绪（religiosity）以及它所带来的威胁，尚穆根说，我们这个面积只有720平方公里大的小国，成功的基础是稳定、和平、明确的法规、理智的政府，以及勤劳的人民。

但这些年来，中东发生的事件和战争、巴勒斯坦局势、伊斯兰国的崛起、卡伊达，令极端主义大行其道，也助长右翼极端主义盛行，鼓吹攻击回教徒和其他人。

尚穆根说，社会上总有一些人的精神状况不太好，一些人也可能倾向极端主义和暴力。在过去，要令他们激进化和激发他们使用暴力没有那么容易，但现在情况已不同。

“如今，你在网上看到一段视频，鼓吹对你所憎恨的人使用暴力，一些人会受到激发。这横跨不同宗教群体。政客、政治团体为了自己的目的，也经常怂恿一些人。”

尚穆根说，许多国家都存在这种交叉现象，本区域也未能幸免，因为这里有很大的回教人口。在本区域周围，有其他类型的极端主义教义，牵涉基督教或佛教，在更远的地方也有印度教极端主义。

倘若我国周围发生严重事件，会威胁到我国作为和平绿洲的概念。尚穆根说，情况目前还不是这样，但存在严重的风险，因为已经发生了一些事件，本区域的宗教情绪也在上升。

尚穆根说，邻国进行的一项调查显示，20%的人相信伊斯兰哈里发制度或自杀式爆炸是可接受的圣战形式。“目前，这20%的人不会去做什么，但如果这20%的人中，即使只是很少数的人决定采取行动，仍是一个很大的人数。”

他也看到，在本区域，宗教和种族越来越常被用作政治道具，比如一些候选人会说“请根据我的种族投我一票”或“请根据我的宗教投我一票”。

“当你诉诸宗教认同、种族认同，像许多政党所做的那样，这会使社会两极分化。社会两极分化时，就会发生暴力事件。在东南亚国家的这种做法，不可避免地会影响人们对新加坡的看法。”

尚穆根：我国成功建于非常狭窄基础 服务是谋生之道

节目主持人问尚穆根，是否认为我国已开始将成功视为理所当然。

尚穆根回答说，他认为很多人都意识到我国的成功是建立在非常狭窄的基础上。他不会形容新加坡人是自满的，但也许我们缺乏应有的警觉（paranoid）。“领导层必须警觉，人民也必须警觉。”

他解释，很笼统地说，国家有三种赚钱方式。第一种是从地里挖东西卖，如石油、矿产。第二种是在地里种东西卖。

第三种则是提供服务，不论是法律、会计、医疗、金融，或其他服务。这是我国的谋生之道，我们向本区域和国际其他国家提供这些服务。

但尚穆根指出，如果印度尼西亚、马来西亚、泰国等国想从事这些服务，他们也能做到，这是各国很自然会有的志向，我国必须尊重。“那问题来了，我们的未来是什么？”

“要知道，不仅仅是本区域，还有数以亿计的中国人和印度人正在涌入这些国家。我们在新加坡所做的，有什么是他们不能做得更快、更便宜以及更好的？我们的价值主张是什么？”

他以会计服务和做账为例指出，账目何尝不能在其他国家做好，再电邮给新加坡的小团队来核查。因此，许多服务可以分成几个部分，一些部分在海外完成，一些部分在新加坡完成。

因此，纯粹从经济角度看，我们就面对非常重大的问题，若说到安全，又是另一难题。