东南社理会斥资200万元 三年三计划辅助青少儿居民

东南社区发展理事会下来三年，将斥资200万元推出三项以孩童和青少年为主的计划，其中一半用于协助弱势学生补贴教育和生活费。

耗资100万元的东南区学习关爱基金，专为有孩子在求学的中低收入家庭提供300元补贴，以缓解通货膨胀和生活费上涨带来的压力。

根据东南社理会提供的资料，有意申请的东南区家庭，必须育有至少一名明年7岁至16岁的学生或是超过16岁的中学生，并且人均家庭月入介于800元至1000元。家庭成员中也须有新加坡公民。

基金将于10月16日开放申请，有意者到时可通过东南社理会网站获取线上表格链接。

东南区市长阀贺米星期三（9月20日）在东南社区发展大会“SE-lebrating Connections”上，宣布这些计划。

阀贺米受访时说，目前有不少全国项目协助每月人均收入800元或以下的家庭，其他中低收入家庭则有时会被遗漏。“因此我们这次以这个群体为目标，并希望从中获取数据和反应，以进行评估，制定下一步协助他们的措施。”

37％居民不到35岁 要为他们提供迈向成功工具

东南区约有37％居民是不到35岁的青年。阀贺米说，新宣布的三项计划将从教育、心理健康和环境责任方面促进青年的全面发展。“青年是社区的心脏，他们的未来事关重大，因此我们决心为他们提供迈向成功的工具。”

预计明年启动的社区心理健康关怀系列，将加强现有的社区心理健康资助金，每年动用多达8万元资助社区伙伴制定相关项目。每次申请最多可获得5000元。

社理会也将与伙伴合作为学生和居民创作音乐剧和短剧，提高他们对心理健康课题的认识。参与者会收到包括缓解压力的技巧和求助热线在内的自助“工具箱”。

“虫虫堆肥运动” 处理食物垃圾更环保

为鼓励居民和学生以环保方式处理食物垃圾问题，东南社理会还推出“虫虫堆肥运动”，为有兴趣的学校和基层组织提供堆肥桶和300克的堆肥蠕虫，设立小规模堆肥系统。

这些蠕虫可消化食物垃圾并转化为天然肥料，用于学校和社区花园。

社理会将与工艺教育东区学院合作举办工作坊，以及分发教育材料，协助学校和基层组织设立和维持堆肥桶。

通过设计名为“Scrappy”的虫虫吉祥物，社理会也希望“拉近”孩童与虫的距离，并启发居民为食物垃圾管理设想可持续方案。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也出席了当晚的东南社理会活动，他负责的东海岸集选区属于东南区。