三组别拥车证成价创新高 大型及豪华车组达14万元

市场对拥车证需求强劲，三大汽车组别的拥车证成价不断创新高，没有回落迹象。受访车商预计，大型及豪华车组成价这轮达14万零889元，到今年底或冲破15万元。

9月第二轮拥车证公开投标活动星期三（9月20日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证成价上涨4000元（4％），报10万5000元。

大型及豪华车组（B组）成价增加6000元（4.4％），报14万零889元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也高涨7640元（5.6％），报14万4640元。

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英说：“看到星期三的成价后，我们并不惊讶，而是很无奈——消费者还没消化上一轮的涨幅，成价又上涨，要吸引顾客此时进场变得更难了。”

孙光英：B组今年内冲破15万元并非不可能

问及在这种情况下，成价为何持续创新高，孙光英认为，这一季度已接近尾声，一些车商可能为拼业绩，推出极具吸引力的配套，吸引顾客下单，进而推高拥车证需求。车商也可能在清除过去一两个月累积的订单。

“若快要交车，车商只好调高标价，确保能标到拥车证。”

她感叹：“依照目前的趋势，B组成价今年内冲破15万元不是不可能发生的。很不幸的，这是我们要面对的现实。”

梁添丁：车商或为10月车展预先标下一些E组拥车证

新加坡车业公会会长梁添丁说，10月中旬有汽车展销会，估计有些车商为此提前在星期三的拥车证公开投标活动中预先投标一些E组拥车证，以备到时能随时交车。

“拥车证成价高涨之际，手上要是有拥车证，在规划配套价格时会占优势，毕竟已经清楚成本价是多少。”

他指出，除非有突如其来的政策改变，否则成价会继续上涨。“要是政府之前没有采取缓和措施，B组成价估计早已经破15万元。至于几时会破15万元，应该可以从来临10月汽车展销会的销售情况看到一些端倪。”

车行近期淡静 需求大部分或来自私召车市场

针对A组成价也创新高，梁添丁说，不少原本属于B组的车款，尤其是电动车，现在转到A组，导致需求上涨，进而推高成价。加上电动车附加注册费优惠计划今年底结束，一些买家想赶在计划有任何调整前先进场。

他也提到，车行近期其实相当淡静，因此大部分的需求相信来自私召车市场。

另外，货车和巴士组（C组）成价上涨912元（1.1％），报8万3801元。电单车组（D组）成价则下跌201元（1.8％），报1万零700元。