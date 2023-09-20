本地最大宗洗钱案涉案总金额扩大至24亿元

本地最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿元，进一步增至24亿元。

新加坡警察部队星期三（9月20日）发文告答复媒体询问时更新案件进展，透露警方已采取进一步行动。这起相信是本地最大宗的洗黑钱案，涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并清洗犯罪所得的外籍人士。

警方目前已起获总价值超过24亿元的资产，并发出禁止处置令。禁止处置令的作用，主要是阻止嫌犯或被告变卖房地产和资产。

文告列明，警方目前已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、总值超过7600万新元的现金和各国货币、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币，以及204台电子设备。

对110房地产62辆车发禁止处置令 总值12.42亿元

此外，警方针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令，总值超过12亿4200万元，以及多件饰品和酒。

在8月16日爆出的洗黑钱案，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10名被告同日被控上庭，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

根据新加坡警察部队之前的文告，除了上述10人被控，有12人正协助调查，八人被通缉。