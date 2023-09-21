工作与照顾责任两肩挑 看护者盼获支持与理解

我国社会愈加老龄化，越来越多看护者面临工作与看护责任双重挑战，不仅心理压力大，还直接影响他们的工作。

李任德（73岁，退休人士）因照顾患有失智症的岳母而决定退休。他接受记者访问时坦言，照顾失智的长者很有压力且辛苦。看护者首先要调整思维，不能再把患者看作自己以前熟悉的样子，因为他们的情况可能更像三四岁的孩子。

此外，李任德也提到自己很难在看护和工作之间自如切换。他以前在公司担任高级职位，工作非常繁重。如果请假或减少工作时间将导致他忽视公司的工作，不得不加班或在周末时工作，以履行自己的职责。

他认为公司首先必须理解雇员的家庭情况，通过沟通达成共识。他有向公司说明情况，而公司也表示理解。只要员工能完成工作并满足关键绩效指标，相信公司能体谅他们的情况。

李任德说：“幸运的是，政府如今更关注看护者的角色，并有更多宣传，强调看护者的重要，使雇主更能理解须承担家庭看护责任的雇员，从而减轻他们的负担。”

自雇者工作时间和收入大受限制

另一名受访者杜明达（60岁，自雇人士）也说出了他的经历。自从承担起照顾母亲的责任后，他粉刷屋子的工作和收入都受到影响。他说：“以前，我可以工作到晚上6时或7时，但现在必须在下午4时左右到康复中心接母亲回家。由于时间上受到限制，能接的粉刷工作也减少了很多，不得不兼职做送餐员，以维持生计。”

尽管面临这些挑战，杜明达表示自己很欣慰可以亲自照顾母亲，陪伴在她身边，只要收入可以维持生计，他就很满足了。同时，他也希望客户能够理解他的难处，接受他在时间上的不灵活。

照顾中风丈夫的蔡连宝（73，退休人士）也说：“以前工作有压力，现在看护也有压力”。与繁琐的看护工作相比，她更担心的是如果自己发生意外或生病，另一半将由谁来照顾。每当想到这些不好的事情，她就感到焦虑，难以入眠。