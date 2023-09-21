教育部推出6400万元补助金 资助学校改造学习空间

我国学校明年可利用教育部新推出的补助改造校园，为学生提供更丰富的学习活动。

可设室内农场创客工作区或阅读角落等

教育部星期三（9月20日）在常年的工作计划研讨会上宣布投入6400万元，于2024年4月推出学校“白色空间”及食堂改造补助金（School White Area and Canteen Grant）。除了将重建或翻新的学校，所有中小学、初级学院和励仁高中都可申请。学校可利用这笔补助设室内农场、创客工作区，或在食堂打造阅读角落等。

根据学校的情况如学生年龄，每所学校可获得的资助额约介于17万元至27万元。教育部2024年1月起也会提供额外资金，资助学校购买新的器具与配备，如移动式桌椅和LED屏幕，这笔资助的详情有待公布。

教育科技总蓝图2030添加AI工具辅助学习

教育部在活动上也推出“通过科技促进教育转型”教育科技总蓝图2030，在之前蓝图的基础上，继续推动教育转型，包括借助新科技优化学习、加强学生的数码素养。

学生学习平台（Student Learning Space, 简称SLS）将增添更多人工智能工具，辅助学生的学习。教师也可借助这些科技工具，更有效地根据学生的学习需要，提供针对性的指导。例如，教育部12月将为中小学推出英文学习反馈智能助理，以及也适用于华文的简答题反馈智能助理（Short Answer Feedback Assistant）。

教育部指出，英文学习反馈智能助理为学生的写作提供语法等基本反馈，让教师着重在锻炼学生更高层次的技能，如创意表达。简答题反馈智能助理根据学生的回答提供基本反馈，教师可在这基础上修改并提供更详细的评语。

每个校群将有两名教育科技人员，协助校群内的学校推动科技教学。学校下来也会继续加强学生的网络安全意识，培养学生判断并应用网上资讯的能力、认识人工智能的利弊等。

教育部长陈振声在研讨会上与超过1600名学校领导和教育工作者探讨如何打造面向未来的教育。他在会后受访时说，要继续优化教育素质，学校须多加善用新科技来辅助教学，以减轻教师的工作压力，更有效地为学生提供针对性的指导。

“我们可以利用科技如人工智能来帮助教师设计课程，给学生反馈并分享教学点子。通过善用科技，我们可以一齐前进得更快、更远。”

按学生不同需要开展针对性学习项目

他也希望，在现有资助以外提供学校“白色空间”及食堂改造补助金等补助，可鼓励学校根据学生的不同需要开展针对性的学习项目，添购所需的配备。“我期待这能催化更新、更好的点子来照顾学生的学习需求和兴趣。”

教育部为此将成立教育伙伴联系办公室为学校“牵线”，协助校方与业界和社区伙伴建立协作项目。其他计划包括更新2010年推出的“21世纪技能”框架，更着重于培养学生的创造性思维、公民素养等。

湖滨小学校长陈少坚受访时说，善用科技可鼓励学生自主学习，但教师也得继续保持“人性化”（high touch）的教育方式，照顾学生的身心需要，这些不能被科技取代。“不是每堂课都利用资讯科技，尤其在小学，我们也通过面对面的分组活动，让孩子与同学沟通、建立社交能力与价值观等，这些也很重要。”