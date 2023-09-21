添移动桌阅读区 为学生打造多元灵活学习环境

在食堂设立阅读区、为课室添置可做白板的移动式书桌，不少学校已投入提升设施与工具来辅助学习，接下来还可进一步利用新推出的补助金，根据学生需要，打造更多元、灵活的学习空间与环境。

辅华中学在2020年引入了可书写、可移动的白板式课桌（mobile table），并在一名主导教师中四班的数学课上试行，取得了不错的反馈，目前这个课桌已逐步拓展至七个班。

相较于普通的课桌，这种书桌可以充当白板，学生能将思维导图、讨论要点直接书写在桌面上，可以看到同学彼此之间的思考过程。书桌还能折叠与移动，教师利用这一特点，可快速重置教室的座位布局，让学生展示书写内容，从而加强学生之间的相互交流和学习。

辅华中学副校长潘清平受访时说，添置这套课桌不仅呈现思维、加强学生之间的协作，也为较内向的学生提供了书面的形式来表达自己的想法，更轻松地分享自己的观点。

他指出，近年来学校利用教育部的拨款和学校的资源先后重新装修了美术室和图书馆，为学生打造更多元且舒适的学习空间。

教育部将推出“白色空间” 及食堂改造补助金拨款

教育部长陈振声星期三（9月20日）在常年的工作计划研讨会上宣布，教育部将推出6400万元的“白色空间”及食堂改造补助金拨款，帮助学校改善校园环境，加强学生的学习体验。

在补助金计划下，每所学校可获得的资助额约介于17万元至27万元。潘清平说，这笔款项将帮助学校更好地打造多元化的教学空间，提高教师的教学效率与学生的学习兴趣。

他说：“我们会根据学校和学生的需要，以及教育部的指导方向，来决定接下来须优先处理的部分，探讨可以怎样提升整体的环境，来帮助我们的老师和学生。”

培童小学两年前在食堂旁边设立了阅读区，阅读区毗邻学校的花园和鱼塘，让学生可以在饭后或课余休息时间，在亲近自然的环境中听故事或翻阅自己喜爱的读物，激发阅读兴趣。

培童小学英文部主任朱丽叶受访时说：“阅读区不仅有图书，还有屏幕放映故事，在课间时常常聚集很多学生在这里听故事。”

培童小学英文部主任朱丽叶说，这个阅读区深受不同年龄学生的喜爱。（培童小学提供）

她说，这个大树型的阅读区深受不同年龄学生的喜爱，那里既有利用学校图书馆经费购买的读物，也有教职员捐赠的书籍，学生们不仅可以翻读或借阅感兴趣的图书，也可以交换或认领捐赠的书籍。有了教育部的拨款，学校会根据学生的兴趣，添置更多适合不同年龄段学生阅读的书籍，为学生打造更好的阅读空间。