榴梿剖开果肉“不美” 员工拒买单称遭主管掐颈

榴梿摊员工疑因开给顾客的榴梿“不美”，主管要求他自掏腰包买下，员工拒绝后遭掐颈、拳打脚踢和推搡，导致背部淤青、手部割伤，员工因而报警。

王廉正（37岁）今年6月开始到勿洛南路第18座组屋楼下的榴梿摊工作，最近因一起订单跟主管起冲突。

他说上星期六（9月16日）下午1时许，有顾客订购了两个猫山王榴梿，主管叫他开榴梿，但开出来的果肉品质并不好。“他一直责怪我选的榴梿不好，有黑点，榴梿肉放在盒里时也摆不美，然后要求我自己出钱买下来。”

王廉正觉得不合理，当下拒绝主管的要求，他称经理过后开始恶语相向，随后情绪越加激动，并威胁要辞退他。

他指自己不堪受辱，一气之下将收钱盒往桌上丢去，但这一动作却让主管动怒。“瞬间冲过来，用双手猛掐我的颈项，随后又把我推向桌子，导致背部淤青、手部遭割伤。他还多次挥拳猛打我的肚子，甚至踢了我好几下，我只能尽力护住自己的头部。”

王廉正声称当时主管冲过来掐着他的颈项。（庄耿闻摄）

附近超市排货员葛先生（36岁）受访说，他听到声响后，出来查看情况，看见两人纠缠在一起，随即与同事合力将两人分开。

不过，王廉正强调，当时只是自己被打，他并没有还手，反而是不断被人恫言咒骂。

他透露，主管并非第一次要求员工自掏腰包买榴梿，之前他也有两三次被要求买下二三十元的榴梿。

经理：公司会秉公处理

《新明日报》记者多次尝试联系涉事主管，但对方号码显示关机状态。榴梿摊经理受访则说，公司会秉公处理，不会偏袒任何一方，但需要涉事双方坐下来面对面商量，其他则不愿多谈。警方受询证实接获上述报案。

完整报道，请翻阅2023年9月21日的《新明日报》。