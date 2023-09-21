兜兜转转做回小贩 勤勤恳恳醉心餐饮

爷爷卖西餐、外公外婆卖菜头粿，25岁的林昱肸（xi，念第一声）耳濡目染，自小对餐饮业感兴趣。他当兵后同朋友开档卖沙爹烧烤，但中途为了验证自己对餐饮业的热忱，又跑去当快递员和销售员。

在其他行业兜兜转转了一年，他才明确自己最想走的还是餐饮业这条路，因此在今年3月开始管理“荣记炸鸡翅”的文礼分店，是这个家族生意目前唯一的第三代。

长相年轻 林昱肸：管理老伙计是挑战

由于林昱肸的长相年轻，大多数顾客都不知道他是摊位管理人。他坦言，面对的挑战之一是如何管理年纪比他大、经验比他多的老伙计。

例如，总店规定的标准操作程序是，如果顾客堂食，员工应把鸡翅膀剪成三段，方便食用。只有当顾客要求打包时，员工才把鸡翅膀剪成两段，避免鸡汁流失。

林昱肸说：“老员工有时会觉得一些做法没必要，但其实它对顾客的体验蛮重要的。所以，即使是这样的小细节，我也得向他们解释为什么要这么做。”

管理分店前，林昱肸在总店接受约两周的培训，从炸鸡翅的火候、酱料调制配方，到如何采购、做账，都得学习和一手包办。

顾客反馈变好 给林昱肸带来满足感

虽然如今要早上6时前就准备开摊，一直到下午4时才休息，但林昱肸不觉得苦。他说，有了之前和朋友开档的经验，“已经算磨炼过了”。

或许中间那段“出走”去尝试其他行业的经历，让林昱肸有了超越同龄人的坚定。至于做小贩的满足感来自哪里，林昱肸说：“一开始做，当然有不同的反馈，比如有的顾客说鸡翅膀太硬。但我们慢慢吸收意见，慢慢改进。有了水准之后，顾客反映说好吃、达到总店的水准，真的很让人感动。”