尚穆根：对毒贩制定死刑政策 政府出发点是保护公众

阻止一个人贩毒，可以拯救数以千计的生命，政府对毒贩制定死刑政策，是以保护公众为出发点。

内政部长兼律政部长尚穆根星期三（9月20日）就毒品和死刑课题，与80名年轻人展开对话会，并提及政府对于制定死刑背后的考量。

政府制定政策时秉持“柔软的心，坚定的头脑”

尚穆根在长达两个多小时的对话会中，反复强调政府秉持着“柔软的心，坚定的头脑”（soft heart, hard head）来制定政策。

他解释，一方面对死囚抱有同情，另一方面也须冷静分析、理解和解释决策的意义，政府须要在两大方面作出平衡。

尚穆根进一步说明，政府不是一开始就想要制定死刑，但必须确保这个政策对于拯救更多生命至关重要，否则没必要实施死刑。

尚穆根：若毒贩引入毒品 许多人命会受祸害

他说：“许多人只关注一个毒贩被正法，但倘若毒贩把毒品引入新加坡，会有许多人命受到祸害。”

他套用据说出自前苏联领导人斯大林的名言指出：“一个贩毒者被绞死是场悲剧，千百万个嗜毒者的死亡只是个统计数字”。

尚穆根说，许多毒贩为了经济利益选择贩毒，但有研究发现女子服用毒品会对腹中的孩子造成影响，还对许多家庭和无辜者带来伤害，“对于这些人而言，毒品危害难道不相当于死刑吗？”

大部分新加坡人同意死刑

尽管死刑课题经常引发争论，但其实大部分新加坡人同意死刑。内政部2021年的调查显示，66％接受调查的人同意对贩运大量毒品的毒贩实施强制死刑是恰当的刑罚。

同年另一项针对毒品主要来源地居民的调查显示，有87%认为死刑遏制人们把毒品带进新加坡，也有83%认为死刑比终身监禁更有效地制止人们贩毒。

自从死刑实施以来，阻遏的效果相当显著，当局逮捕的嗜毒者也明显减少，从上世纪90年代的每年6000人，减少到现在每年3000人至3500人。

只有出现极其特殊情况 内阁才会推荐总统特赦

对于死囚获得总统特赦情况少见的询问，尚穆根解释每一名死囚都经过法庭审理后被定罪，除非出现极其特殊的情况，否则内阁不会轻易推荐总统特赦，因为这不仅会推翻法庭的判决，也会让犯罪分子想方设法钻漏洞逃避死刑。

尚穆根说，从其他毒品合法化的国家来看，可以发现毒品对社会带来严重的祸害，加上学术研究证明毒品影响心理健康，上述调查也显示死刑有效阻遏毒贩，足以证明政府对毒贩制定死刑的必要性。

这次的对话会由内政部和全国青年理事会携手举办，为年轻人提供平台了解政府的政策，同时发表自己的看法。