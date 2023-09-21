国大医学组织研发人工智能工具 找出高钙血症患者

新加坡国立大学医学组织研发出一款人工智能工具，可从血液检测的数据中，及时找出高钙血症病例，并分析潜在病因，帮助医生尽早为病患治疗。

高钙血症（hypercalcemia）指的是血液里的钙量超过正常值，导致这个疾病的常见因素，包括甲状旁腺（parathyroid）问题、肾衰竭和癌症。若没有及时治疗，高钙血症病患可能出现并发症，如骨质疏松症、骨折、肾结石、高血压和心脏问题等。

国大医学组织（NUHS）助理集团首席技术官、国大医院甲状腺与内分泌外科副顾问医生李伟杰说，高钙血症病患一般没有严重症状。从病患找全科医生看诊，到向专科医生求医，可能得等上两至四个月。数据也显示，病患从出现高钙血症症状到接受手术治疗，平均要等上四年。

为帮助高钙血症病患尽早获得治疗，NUHS开发了名为CalSense的人工智能工具。李伟杰介绍，这个工具可收集NUHS属下医疗机构病患的血液检测结果，并爬梳他们的其他医疗记录，从而在初期阶段就能找出高钙血症患者，以及实时分析潜在病因。医生可从系统及时获知病患情况，并做出更准确的诊断。

NUHS集团首席技术官、国大医院甲状腺与内分泌外科主任兼高级顾问医生严居渊副教授说，以往医生须在病患到医院进行临床检查时，亲自查阅他们的血液检测结果，但有了这套人工智能工具，不仅可减少医生的行政工作，病患也能尽快获得医疗护理。

66岁的傅君生（工地主管）今年1月因出现疲劳、头晕和腿脚麻痹的症状，到综合诊疗所求医和验血。由于血液钙含量过高，他1月底到国大医院急诊科就医，之后也到内分泌专科接受进一步检查。

院方通过CalSense判断出傅君生的症状和病因，并提早安排他让李伟杰检查并动手术。傅君生完成手术后，证实患上罕见的甲状旁腺癌，须切除肿瘤。

傅君生说：“我之前没有明显的症状，所以并不知道我的病情那么严重。很感谢国大的医生用这个工具让我及时获得诊断和治疗，我才能恢复正常的生活。”

NUHS目前在国大医院试用这个人工智能工具，从今年1月至7月，它已测出1600个血液钙含量过高的病患，让他们及早获得治疗。

另外，NUHS也于7月在国大医院急诊部门推出名为Pathfinder的试点项目，借助人工智能分析急诊部门的病床使用率，以及病患的等候时长等数据，从而预测未来七天的每日就诊人数，准确率高达90%。

团队计划进一步提升这项试点项目，将系统准确率提升至95%，以及预测未来30天的急诊部就诊人数，以便更好地调动人手。

NUHS高级数据科学家林靖博士说：“这个工具能通过实时监测，帮助我们做出更明确的决策，更好地分配急诊部的资源，包括人力资源和床位的安排......从而优化流程、提高效率，改善我们给予病患的服务。”