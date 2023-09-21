新科工程种百树支持研究项目 了解造林能否改善环境

新科工程种植100棵树，支持造林研究项目，了解城市微树林有否潜能美化社区、缓解全球暖化，并提升生物多样性。

“造林”是指在50年以来的无林地栽植或播种，人工促进树林生长。新科工程星期四（9月21日）举办绿化日，300名职员在榜鹅东造林。

这些树苗来自淡马锡生命科学研究院（Temasek Life Sciences Laboratory）及社会企业City Sprouts，种类包括山榄（学名Planchonella obovata）、山檨子（学名Buchanania arborescens），以及香坡垒（学名Hopea odorata）。树种的生长速度不同，可以复制自然树林的不同高度结构。

City Sprouts创办人卓鸿耀说，团队的长远目标是在社区造林，因为它们可以自供自足，需要的维护工作与景观相比较低，可以减少成本，同时达到美化环境的目的。（陈斌勤摄）

City Sprouts创办人卓鸿耀接受《联合早报》采访时说，研究占地约300平方米，加上新科工程种植的100棵树，目前已种下500棵，接下来还可以多种150棵。

“宫胁造林法”复制天然生长过程 增加碳固存能力

他说，这种高密度的种植方式称之为“宫胁造林法”（Miyawaki’ s method），通过复制树林天然生长过程，帮助树木在退化的土地快速成长，增加碳固存能力。

卓鸿耀预计，到了2024年第一季或第二季，可以初步量化树木能吸收多少二氧化碳。

“团队的长远目标是走进社区造林，因为这些树木一旦稳定下来，可以自供自足。与景观相比，造林需要的维护工作更低，可以减少成本，同时达到美化环境的目的。”

淡马锡生命科学研究院部门主管（植物转化和组织培养）苏米卡博士说，树木具固碳功能，也可以美化环境，团队接下来会观察造林的成长与生态系统，包括造林能否吸引蜜蜂和鸟类到造林活动或栖息。（陈斌勤摄）

淡马锡生命科学研究院部门主管（植物转化和组织培养）苏米卡博士（Somika Bhatnagar）受访时说，研究院通过植物组培技术（plant tissue culture）培植树苗，除了可以专门栽培某个特征的树种，如拥有较甜果肉的榴梿树，也可以保存正面对灭绝挑战的树种。

她说，造林具固碳功能，也可以美化环境，包括吸引蜜蜂和鸟类在树木间活动或栖息，团队接下来会观察造林能否有效成长，以及生态系统是否健康。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰出席活动时说，大自然里的城市提供美丽和高度宜居的环境，也增强应付气候变化的能力。“希望我们继续利用科技与创新，为后代建造更美好的未来。”

新科工程也在绿化日上展出TeLEOS-2卫星等新颖科技。TeLEOS-2卫星采用极化合成孔径雷达（Polarimetric Synthetic Aperture Radar），不受天气、光线及云层的影响，可以全天候捕捉高清画面，帮助计算植被指数，了解植被覆盖是否处在健康水平。

新科工程也宣布，为接下来五年的常年种树活动拨款100万元。