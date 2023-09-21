王乙康：全球应继续加强监测新发传染病

王康威

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发布 / 2023年9月21日 8:09 PM
卫生部长王乙康在美国纽约举行的联合国大会高级别周大流行病预防、防范和应对会议上，呼吁各国加强传染病病毒的监测，以应对下一个大流行病，包括快速辨别新变种毒株和研发疫苗。（卫生部提供）
卫生部长王乙康在美国纽约举行的联合国大会高级别周大流行病预防、防范和应对会议上，呼吁各国加强传染病病毒的监测，以应对下一个大流行病，包括快速辨别新变种毒株和研发疫苗。（卫生部提供）

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全球提交的冠病病毒基因排序数量同巅峰时期相比减少九成，卫生部长王乙康呼吁各国加强监测新发传染病，因为强大的全球监测系统是应对疫病大流行，包括快速辨别新变种毒株和研发疫苗的关键。

卫生部长王乙康星期三（9月20日）出席在美国纽约举行的联合国大会高级别周预防、防范和应对疫病大流行的会议。他在会上发表上述看法，并强调，全球化、都市化和气候变化使疫病大流行的威胁一直存在。

王乙康吁各国强化多边准备工作 三方面应对大流行病

王乙康说，冠病疫情期间的出口管制和民族主义政策，令疫苗的生产、获取和供应受到限制，但全球各地互相提供各种病毒毒株的基因排序数据，以及科学家和临床医生合作，快速研发疫苗是正面的，这显示多边主义发挥了一定作用。他呼吁各国强化多边准备工作，通过三方面应对大流行病。

他说：“新发传染病的全球监测系统是应对大流行病的关键基础。 如果没有强大的全球监测系统，就无法迅速发现新变种毒株，疫苗也不能如此有效或迅速面市，因此所有国家提供监测数据是关键所在。”

提交冠病病毒排序数量国家有所下降

根据世界卫生组织的数据，各国向全球共享流感数据倡议组织（GISAID）提交的冠病病毒排序数量，比巅峰时期减少了九成，提交数据的国家数量也有所下降。王乙康认为全球可以采取更多措施来加强和改善这一点，包括通过疫病大流行基金（The Pandemic Fund）等全球倡议。

王乙康也呼吁各国科学家和临床医生合作开发疫苗，因为要在100天内成功生产疫苗的关键，取决于强大的全球研究机构、疫苗制造商和监管机构网络。各国在疫苗生产与分配方面，维护自由开放的买卖，因为这对新加坡等小型经济体和市场尤其重要。

为此，新加坡将支持政府间谈判机构进行讨论，寻求在疫病大流行期间，促进重要物资跨境自由流动，从而使全球公共卫生紧急应对措施能尽快启动、扩大和实施。

王乙康在总结时强调，冠病疫情凸显多边主义的重要性及应对疫情措施的不足之处，例如疫苗分配不均，并不是多边主义的错，而是多边主义没有发挥应有的作用。他呼吁全球吸取正确教训，通过加强国际合作和多边主义，战胜病毒这种不受边界局限的敌人。

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