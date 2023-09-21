王乙康：全球应继续加强监测新发传染病

全球提交的冠病病毒基因排序数量同巅峰时期相比减少九成，卫生部长王乙康呼吁各国加强监测新发传染病，因为强大的全球监测系统是应对疫病大流行，包括快速辨别新变种毒株和研发疫苗的关键。

卫生部长王乙康星期三（9月20日）出席在美国纽约举行的联合国大会高级别周预防、防范和应对疫病大流行的会议。他在会上发表上述看法，并强调，全球化、都市化和气候变化使疫病大流行的威胁一直存在。

王乙康吁各国强化多边准备工作 三方面应对大流行病

王乙康说，冠病疫情期间的出口管制和民族主义政策，令疫苗的生产、获取和供应受到限制，但全球各地互相提供各种病毒毒株的基因排序数据，以及科学家和临床医生合作，快速研发疫苗是正面的，这显示多边主义发挥了一定作用。他呼吁各国强化多边准备工作，通过三方面应对大流行病。

他说：“新发传染病的全球监测系统是应对大流行病的关键基础。 如果没有强大的全球监测系统，就无法迅速发现新变种毒株，疫苗也不能如此有效或迅速面市，因此所有国家提供监测数据是关键所在。”

提交冠病病毒排序数量国家有所下降

根据世界卫生组织的数据，各国向全球共享流感数据倡议组织（GISAID）提交的冠病病毒排序数量，比巅峰时期减少了九成，提交数据的国家数量也有所下降。王乙康认为全球可以采取更多措施来加强和改善这一点，包括通过疫病大流行基金（The Pandemic Fund）等全球倡议。

王乙康也呼吁各国科学家和临床医生合作开发疫苗，因为要在100天内成功生产疫苗的关键，取决于强大的全球研究机构、疫苗制造商和监管机构网络。各国在疫苗生产与分配方面，维护自由开放的买卖，因为这对新加坡等小型经济体和市场尤其重要。

为此，新加坡将支持政府间谈判机构进行讨论，寻求在疫病大流行期间，促进重要物资跨境自由流动，从而使全球公共卫生紧急应对措施能尽快启动、扩大和实施。

王乙康在总结时强调，冠病疫情凸显多边主义的重要性及应对疫情措施的不足之处，例如疫苗分配不均，并不是多边主义的错，而是多边主义没有发挥应有的作用。他呼吁全球吸取正确教训，通过加强国际合作和多边主义，战胜病毒这种不受边界局限的敌人。