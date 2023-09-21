调查：近15%新加坡人能接受核能为替代能源 东南亚居首

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的气候调查发现，新加坡人对核能的接受度高于其他东南亚民众，14.7%的新加坡受访者认为核能是最具潜力的替代能源。

太阳能作为替代能源 最受东南亚受访者认可

尤索夫伊萨东南亚研究院星期四（9月21日）发布《东南亚气候展望调查2023》报告，80.6%的东南亚受访者认为，太阳能是自己国家最具潜力的替代能源；另外两个最受认可的选项是水力发电（45.6%）和风能（28.9%）。

值得注意的是，虽然核能在一众替代能源选项中的接受度最低，但仍有将近15%的新加坡受访者将核能视为最有潜力的替代能源。其他国家受访者对核能的接受度介于4.4%至8.5%。

分析：我国替代能源相对缺乏 民众对核能接受度或再上升

东南亚研究院亚细安研究中心高级研究员佘丽莲分析称，新加坡人对核能的接受度之所以更高，与本国替代能源相对缺乏不无关系。基于这一国情，未来新加坡民众对核能的接受度可能还会上升。

环保媒体与咨询公司益笔思（Eco-Business）创办人兼董事总经理詹思滢也强调，俄乌战争发生后，核能重返世界能源舞台，试图摆脱对俄罗斯能源依赖的欧洲尤其认识到核能对国家和地区能源稳定的重要；加上核能技术近来取得进展，包括新加坡在内的国家若想争取到2050年实现净零排放，自然要探索不同的替代能源方案。

新加坡管理大学综合学科学院副教授、城市气候学者周祥龙进而抛出一个问题：如果要在新加坡建核电站，能建在哪里？

佘丽莲认为，如果真的有需要，东南亚“有一个核电站就够了”，各国可就核电站选址达成共识，将其建在一个“安全地带”，同亚细安电网供应给其他东南亚国家。

不过她指出，更关键的问题在于如何保障各国“平等地获取能源”，以及“如何才能确保最偏远地区的东南亚民众也能用上电”。

10亚细安国家 新加坡被认为是推动气候行动最具领导潜力国家

此外，新加坡在10个亚细安国家中脱颖而出，被认为是推动气候行动最具领导潜力的国家，所获支持率达38.7%；印度尼西亚则以12.2%的认可度位居第二。

美国南卡罗来纳大学教堂山分校公共政策和环境能源生态项目助理教授徐安琪指出，新加坡政府大力应对气候挑战，并对气候领域学术研究进行大量投资，用诸多积极行动赢得区域伙伴和民众的信任。