三款网售产品含违禁和壮阳成分 卫科局吁公众停服

新加坡卫生科学局在三款产品中发现强效药物成分，包括违禁物质和壮阳成分。当局劝请公众切勿购买或服用这些产品。

卫生科学局星期四（9月21日）发文告说，三款名为“Fercy Dietary Supplement Product”、“TANDUK RUSA KUAT LELAKI”，以及“mentalk candy”的产品，分别含有违禁物质西布曲明（Sibutramine）、泻药番泻甙（Sennosides），以及壮阳成分昔多芬（Sildenafil）和他达那非（Tadalafil）。

卫科局与网购平台合作 删除商品信息警告卖家

这三款产品在本地不同网购平台，如虾皮（Shopee）和Qoo10出售。卫生科学局已与这些平台合作，删除有关商品信息，并向相关卖家发出警告。

“Fercy Dietary Supplement Product”标榜为营养保健品，称可“控制饥饿感”、“抑制食欲”和“帮助瘦身”。经检验，当局发现产品含有大量西布曲明，这是一种须凭处方才能购买的减肥药。但由于这款减肥药有增加心脏病和中风的风险，从2010年开始，已在新加坡禁用。

当局也在该产品中测出泻药番泻甙，若长期使用可能会导致慢性便秘、体液和电解质出现异常、腹胀和腹痛。

“TANDUK RUSA KUAT LELAKI”和“mentalk candy”则是由移民与关卡局在包裹中截获，分别含有大量昔多芬和他达那非壮阳成分。其中，后者的含量比一般规定的每日剂量高出57倍。

昔多芬和他达那非是用来治疗勃起功能障碍的处方药，只能在医生监督下使用。若使用不当，可能会增加心脏病、中风、心律不齐和阴茎异常勃起（priapism）等严重不良反应的风险。

卫生科学局呼吁公众停用以上三款产品，并且不要购买来历不明，或无法核实的产品。在网上或海外购买类似产品时，也须谨慎。当局也警告，若发现商家和供应商售卖和供应含有违禁物质或强效药物成分的产品，将毫不犹豫采取严厉的执法行动。