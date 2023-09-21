企业用职总补助金 给员工再培训提升技能与加薪

一家提供各类检测服务的企业看准新商机，通过全国职工总会企业培训委员会补助金，购买须专人操作的测试机，并内部鉴定超过30名员工，给予再培训以操作新机器，完成培训的员工，平均获得4%至5%的加薪。

聘有700名员工的实科检测（Setsco Services），自2019年开始与工会合作设立企业培训委员会（Company Training Committee，简称CTC）。这家公司两年前通过与职总联手制定的商业与科技运作蓝图，鉴定出新商机，将现有的检测服务，扩大至提供疲劳测试。

公司首席执行官钟廷骏星期四（9月21日）受访时告诉《联合早报》，引进疲劳试验机（fatigue testing machine）后，他们安排36名员工接受两至三个月的再培训，以操作机器。

机械可测试各种材料在循环载荷下预期寿命

疲劳测试是一种特殊形式的机械测试，目的是确定各种材料包括金属在循环载荷下的预期寿命。执行这类测试的机器，必须具备专门知识的人员来操作。

职总从2019年开始推动企业培训委员会计划，截至今年9月，职总已联同各企业成立超过1600个企业培训委员会。这些公司可向职总申请补助金，用在商业与劳动力转型相关的计划。

申请补助金企业须承诺员工培训后可获加薪

职总副秘书长陈国明说，企业培训委员会补助金和其他政府援助计划不一样之处，除了补助金额可高达70%，更重要的是，申请的企业要承诺员工完成培训后，有机会获得加薪。

目前已有超过10万名来自各行各业的雇员，通过企业培训委员会提升技能。职总希望到了2025年，能至少设立2500个企业培训委员会。

同样已设立企业培训委员会的海事工程企业精砺（Dyna-Mac）控股执行主席兼首席执行官林亚清说，企业在转型过程中所面对的最大挑战，是人和信任。

他坚信管理层要与员工建立互信，让公司下上都知道转型的必要。在团队努力下，公司如今已摆脱冠病疫情打击的低潮，进军充满潜力的海事脱碳和可持续发展领域。