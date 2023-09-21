称录下私密视频勒索两男网友 男子判监三年六个月鞭三下

与男网友发生性行为后，声称录下对方私密行为，男子威胁网友给钱否则就散播视频，甚至还恐吓会报警称遭对方性侵。他星期四（9月21日）认罪后判坐牢三年又六个月和打鞭三下。

被告是25岁的梁柯祥（译音），面对恐吓和勒索等六项控状。他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，2022年2月间，被告通过交友平台“Grindr”认识30岁男网友。被告邀请对方上自己家，两人发生性行为。

事后，被告向网友索讨700元购买一台电视机，被后者拒绝。被告于是告诉网友，他已录下对方的私密行为，威胁如果不买电视机，他会把视频发布到社交媒体上。

网友随即离开，但被告一路尾随。由于深怕被告会散播视频，网友最终转账700元给被告。

根据法庭文件，被告在同年10月使用相似手段勒索另一名25岁男网友。

勒索5000元不报警费 终获100元封口费

被告这次威胁网友会报警称自己被对方性侵，并指房内电眼已拍下后者的作案行为，企图恐吓对方交出5000元作为不报警的条件。

网友当时并没有足够现金，经过多次协商，被告最终妥协以100元作为封口费。根据文件，这名网友是外国人，由于担心被告报案将影响他在本地的工作，才将钱转账给被告。

庭上也透露，除了这两起事件，被告也在10月26日警方上门时拒捕，咬伤一名警员的腿。

被告的律师代为求情说，被告已知错，尽早认罪并配合警方调查，恳求法官从轻发落。