“铸刀”演习测试新战术与概念 让作战更智能

新加坡武装部队代号“铸刀”的跨军种演习9月在美国举行。军方这回不仅派出升级版的F-16型战斗机，也测试和验证新型战术与概念，让作战更“智能”。

例如，同时运用多架微型无人机，到多个地点监视“敌军”，并把重要情报实时传给地面部队或指挥中心。陆军部队也会测试一款续航力更强的无人车，增强城市作战能力。

铸刀（Forging Sabre）演习2005年首次举行，自2009年起每两年举行一次，今年是第九次，从9月11日至30日，在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）举行。

铸刀演习三大目标

铸刀演习指挥官（空中行动）林国丰准将在基地接受新加坡媒体访问时指出，这次演习有三大目标，一是优化参谋过程，让参与者理解现场情况、作出决定并指挥行动；二是开发更智能的作战系统；三是通过试验，提出创新的作战方案。

林国丰举例，空军部队将测试蜂群无人机（swarming drones），这些无人机可根据自身数量，自主决定如何组织编制，以及如何以最佳方式监视指定区域，并在完成任务后自动返回基地。

铸刀演习指挥官（空中行动）林国丰准将（左一），以及负责陆地行动的指挥官阿南德（左二）听取演习简报。（叶振忠摄）

他说：“今时今日的冲突充满变数，要找到目标并进行攻击，难度大大增加。因此，我们对端到端的流程进行测试，让我们的军人能够侦测目标、进行判断，并迅速将信息准确传递给射手，好让他们击中目标。”

爱达荷州的训练空域，是新加坡的20多倍，铸刀演习因此是我国空军部队“试身手”的绝佳机会。今年，空军共派出12架F15-SG型战机、10架F-16型战机、四架AH-64型阿帕奇直升机，以及三架苍鹭一号（Heron 1）无人机。一架A330型多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）也首次亮相，演练自动空对空添油能力。

10架F-16战机中，有五架经过升级。林国丰说，升级版F-16战机的雷达有所提升，可让空军发现更多目标，并在更远处展开攻击。此外，它们也备有“Link 16”数据链路（data link）能力，能与具备同款系统的F-15型战机在战场上配合得更好。Link 16数据链路是一个集通信、导航和识别于一体的系统，不仅抗干扰能力强，保密性也更高。

逾1100人参与演习 数码情报部队首亮相

铸刀演习指挥官（陆地行动）阿南德（Anand Sathi Kumar）上校指出，武装部队和国防科技单位今年共派出超过1100人参加演习，包括去年成立的第四军种——国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称数码与情报部队），是历来规模最大的。

阿南德说，此次演习安排了超过300个场景，让士兵逐步增强能力，学习在复杂、逼真、安全且有效的环境中执行任务。

简顺强六级军事专才在这次演习中担任数码与情报部队组长。他受访时说，此次演习让数码与情报部队更好地了解其他军种的作战需求，并思考如何强化情报工作，例如从公开来源收集情报，以更好地支援部队。

简顺强六级军事专才在这次演习中，担任数码与情报部队组长。（叶振忠摄）

简顺强说：“开源情报为单纯的图像提供了额外的维度。它可帮助我们了解周遭环境和可能正在发生的事件，譬如建筑物的内部情况，从而降低行动风险。”

他说，数码与情报部队也利用电脑视觉算法（computer vision algorithm）改善侦测能力，可更快速地识别物体。