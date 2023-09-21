职总吁政府提供技能培训补助与扩大津贴范围

许多雇员认同接受培训提升技能非常重要，但数据显示，参与培训的雇员人数，会随着年龄增加而下降。全国职工总会呼吁政府提供技能培训补助，让雇员特别是处于职业生涯中期者，通过上课开拓新技能，同时减轻进修的财务负担。

职总从去年8月开始，通过为期一年的“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会，接触超过4万名本地雇员，深入了解他们面对的挑战、想法与诉求。职总向1000名本地雇员展开的调查显示，超过六成的受访者认同，报读第二个学位或文凭课程有助于职业发展。

但许多雇员也认为，要掌握新的、更深入的技能，需要更多财务和雇主支援。一些处于职业生涯中期的雇员面对的问题包括没有时间，和若要自费上课会面对经济压力。也有少数人认为，参与培训并未带来更好的结果如加薪或升职。

职总建议涵盖更多课程 包括学位或文凭课程

除了呼吁政府提供培训补助，职总也建议扩大津贴范围，涵盖更多课程，包括学位或文凭课程。职总也建议将领取技能创前程培训补助的年龄，从现行的25岁，降低至23岁。

职总鼓励雇主给员工提供技能津贴，作为肯定他们积极上课提升技能的奖励。与此同时，除了公司的培训课程，职总也呼吁雇主给予想要自行进修的雇员，获保障的培训假，以确保他们的假期或薪水，不会因参与非公司安排的培训课程受到影响。

尽管多数人认同接受培训有意义，但职总调查数据显示，过去12个月，35岁至44岁雇员中，71%曾参与培训，但这个比率在45岁至54岁的群体中，降低至66%。这意味着认同须接受培训和实际去上课提升技能的人数之间，存在差距。

造成雇员无法参与培训的四大障碍是：自行上课缺乏财务资源、雇主不支持、对要上哪些培训课程不了解，以及缺乏时间。

黄志明：雇员需要保障 参与培训有助加薪或提升职业前景

职总秘书长黄志明星期四（9月21日）为首届职总企业培训委员会研讨会致辞时说，雇员需要一些保障，即他们所参与的培训，可带来成果如能获得加薪，或与工作相关能提升他们未来的职业前景。

黄志明强调，职总支持政府加强培训生态的做法，也会持续与雇主对话，了解企业面对的各种挑战，共同拟定策略应对。

新加坡全国雇主联合会执行理事长沈锦源答复《联合早报》询问时指出，雇主支持员工终身学习和深化技能，但值得注意的是，企业仍然要在劳动力紧缩和成本通胀的环境下持续运营。

询及在派员受训时面对什么样的挑战，沈锦源指要应对员工去培训引发的人手问题，和缺乏实际应用是雇主的首要挑战。他说：“如果企业生产力受到影响，无形中对员工也会有负面影响。”

因此，雇主会倾向于专注在那些可为企业生产力，带来正面效果的培训，且培训须更有针对性，以解决技能落差。

沈锦源呼吁企业借助各种政府援助包括生产力提升计划津贴，或通过雇联会与人力部共同制定的职业结构规划指导手册，了解和规划员工的培训需求，从而提高员工的长期生产力。