新加坡妇女组织理事会会长符桂芸将于10月出任亚细安维护妇幼权利委员会,负责女性权利的新加坡代表,任期三年。

社会及家庭发展部星期四(9月21日)发文告宣布,符桂芸将于10月7日,从现任代表陈倩泠手中接过棒子,出任亚细安维护妇幼权利委员会(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children,简称ACWC),负责女性权利的新加坡政府代表。

文告说,身为新加坡妇女组织理事会会长,符桂芸在妇女领袖中享有极高的声望。妇女组织理事会也在她的领导下,与社会及家庭发展部合作,在新加坡女性发展白皮书的制定和相关对话会中,扮演关键角色。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说,相信符桂芸能凭借她的丰富经验和领导能力胜任新职务。