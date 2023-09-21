世界人才排名榜 新加坡全球第八

新加坡在一项世界人才排名榜中列全球第八，在亚洲经济体中居首。

瑞士洛桑管理学院（IMD）的世界竞争力中心发布了“2023年IMD世界人才排名”（2023 IMD World Talent Ranking），我国较去年上升了四个名次，重入世界前10。香港在亚洲经济体中列第二，但世界排名比去年下滑了两个名次，列第16。

瑞士蝉联榜首，随后是卢森堡和冰岛。在前10经济体中，除了新加坡，其余九个都是欧洲国家。

IMD这个年度世界人才排名榜涵盖64个国家与地区，今年首次加入科威特。这项排名榜根据三方面的因素，以评估各国家与地区在发展、吸引和留住人才方面的综合能力。

在三个评估范畴中，新加坡在“投资与发展”领域只排第31，比去年下降了四位；“对人才的吸引力”则排第14，下降一位；在“准备就绪”方面与去年一样排第一。“准备就绪”环节是新加坡的强项，在2019年和2020年也都排第一，2021年则排第二。

根据报告，我国政府在教育领域的开支占国内生产总值的2.3％，这在所有经济体当中排第62，拉低了新加坡在“投资与发展”领域的排名。我国在其他方面的排名则较高，例如对每名学生的开支投入排18；小学和中学的师生比例，分别排第28和第26；员工培训排第27。

我国的超高居住成本削弱了“对人才的吸引力”，在64个国家与地区中排第57；对海外高技术人员的吸引力和管理层的薪金分别排第六和第四；生活品质则排第26。

在“准备就绪”方面，我国劳动力增加了4.06％，排第八；学校对科学的重视以及国际学生评估项目（PISA）的成绩分别排第三和第二；高等学府的外国学生比率则列第四。

三成高管认为远程办公影响工作发展

IMD的报告也指出，在接受世界人才排名访问调查的4000多名高管中，有27%认为无论是全职或部分时间的远程办公，都不利于公司内部的职业发展。

针对这点，拥有近20年经验的人力资源专家陈志强接受《联合早报》访问时说，远程办公的确可能妨碍员工的职业晋升，而这主要取决于管理层的想法是否守旧。

他指出，根据跨国人力资源咨询公司任仕达（Randstad）的调查，89%的新加坡人希望每周至少有一天可以远程办公，因为他们认为这可减少通勤成本、提高工作效率，同时可让工作与生活取得平衡。

猎头顾问林俐莹认为，规模较大的公司通常对于远程办公的接受度比较低，中小型企业为了吸引和留住员工则更愿意给予较有弹性的工作环境和时间。