国际奥林匹克竞赛 我国学生摘14金12银2铜

新加坡学生今年继续在国际舞台上为国争光，在国际奥林匹克竞赛中表现傲人，斩获14金12银两铜和一项荣誉奖，并在化学和生物竞赛中夺得第一名。

教育部星期四（9月21日）发布文告说，今年国际奥林匹克竞赛在7月至9月期间，于海外或以线上形式举行。代表新加坡参赛的学生们在化学、生物、数学、地理等竞赛中表现优异，为国争光。

新加坡首获国际化学奥林匹克竞赛第一名

在瑞士苏黎世举行的第55届国际化学奥林匹克竞赛中，新加坡学生从89个国家和地区的348名参赛者中脱颖而出。这也是我国自1988年首次参加这项化学赛事以来，第一次荣获第一名。

代表新加坡参赛的曾齐融、李宇翔、朱健豪和沙玛（Panshul Sharma）四名学生都斩获金牌，新加坡也是全队皆取得金牌的两个国家之一，另一个国家是中国。

新加坡国立大学附属数理中学高二学生曾齐融（18岁）取得个人总成绩第五名的佳绩。他在受访时说，他六七岁时接触到元素周期表，对化学产生浓厚的兴趣。

曾齐融小时候常在父母和外婆的陪伴下到图书馆借阅相关书籍，阅读科学家的小故事。他说，如果没有这样的经历，就不会有今日的成绩。他立志将来成为一名教师，分享知识并培养下一代对科学的兴趣。

他说：“这次比赛不仅让我结交了志同道合的朋友，也拓宽了眼界。我们这个队伍很有团队精神，实验结果不理想，或者遇到问题时大家会互相帮忙、相互鼓励。”

在阿联酋举办的第34届国际生物学奥林匹克竞赛中，新加坡代表队也从76个国家和地区的293名参赛者中脱颖而出，同样获得第一名。

赖乐豪、林乐暄、苏士贤和帕哈里（Debraath Pahari）四名参赛学生全都取得金牌，新加坡和印度是全部参赛队员皆取得金牌的两个国家。

莱佛士书院高二学生赖乐豪（18岁）受访时说，相较于一般课堂上学到的知识，奥林匹克竞赛考察的知识面更广、程度更深，在训练过程中从大学教授身上学到很多东西，也提升了思辨能力。

赖乐豪期望日后能在本地大学修读医学相关的课程，将来当一名医生，利用自己的知识与技能来帮助更多人。

8月在印度尼西亚举行的第19届国际地理奥林匹克竞赛中，新加坡则取得两枚金牌、一枚银牌和一枚铜牌，在46个国家和地区中排名第二。

此外，新加坡代表队还在8月底至9月初于匈牙利举行的国际信息奥林匹克竞赛中，取得一枚金牌、两枚银牌和一枚铜牌；7月在日本分别举行的国际数学和物理奥林匹克竞赛中，取得两枚金牌、三枚银牌和一个荣誉奖，以及五枚银牌。

陈振声：学生们敢于尝试和努力的精神难能可贵

教育部长陈振声在脸书贴文肯定学生们的付出与成就，以及老师们的指导。他说：“在他们今天取的成就背后，还有他们在科学道路上失败的实验、艰苦的训练，以及多年来不断深化知识、自我探索的故事。比起学生们的奖牌，更难能可贵的是他们敢于尝试和努力的精神。”